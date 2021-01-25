Для більшості людей пробігти 8 кілометрів – уже видатне досягнення. Однак це трохи менше вражає, коли ти – колишній олімпійський чемпіон. Тому спортсмен Нік Сіммондс вирішив підняти ставку у своєму останньому вірусному ролику. Він вирішив спочатку підняти 226-кілограмову штангу, а потім уже вибратися на бігову доріжку. Дивися на Men 24, що з цього вийшло!

На початку ролика Нік Сіммондс дякує своєму колезі олімпійцю, котрий став бодібілдером, Раяну Голлу за те, що він придумав свій останній фітнес-виклик. Дивися на Men 24, як олімпієць справляється з не надто простим завданням.

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Мені 37 років, і навіть попри те, що у мене особистий рекорд на милю в 3 хвилини й 56 секунд, я не впевнений, що зараз зможу подолати 5. І безумовно не думаю, що зможу зробити станову тягу на 226 кілограмів,

– зазначив він.

Олімпієць спочатку вирішив перевірити, за який час він може пробігти дистанцію без підйому штанги. Сіммондс починає з 4 кіл і виявляє, що все ще може пробігати вражаючу милю менш як за 5 хвилин – результат 4:55. Потім він іде до тренажерного залу, щоб перевірити свої сили у становій тязі. Він досягає максимум у 158 кілограмів. Крутий результат, але добряче не дотягує до поставленого перед ним завдання.

Як зазначив Сіммондс, найбільше його лякає те, що тепер перед ним стоятиме завдання добити підйом штанги до бажаних 226 кілограмів, зберігаючи при цьому вражаючу швидкість за милю.

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У мене є рік, щоб тренуватися для цього, і мені потрібно буде внести певні серйозні зміни у мою дієту та тренування,

– зазначає він.

Олімпієць додав, що регулярно публікуватиме щотижневі оновлення у своєму інстаграмі. Тож ми рекомендуємо на нього підписатися, щоб спостерігати за прогресом Сіммондса. А ми триматимемо за нього кулачки, адже немає нічого неможливого!

Зауважимо, що раніше Нік Сіммондс спробував протягом 30 днів виконувати 300 відтискань. Він вирішив не очікувати, коли нарешті відчиняться спортзали, влаштувавши собі справжній челендж. На це його надихнув блогер Брауні, який одного разу виконував по 200 відтискань протягом 30 днів.

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