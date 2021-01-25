Для большинства людей пробежать 8 километров – уже выдающееся достижение. Однако это немного меньше поражает, когда ты – бывший олимпийский чемпион. Поэтому спортсмен Ник Симмондс решил поднять ставку в своем последнем вирусном ролике. Он решил сначала поднять 226-килограммовую штангу, а потом уже выбраться на беговую дорожку. Смотри на Men 24, что из этого вышло!

В начале ролика Ник Симмондс благодарит своему коллеге олимпийцу, который стал бодибилдером, Райану Холлу за то, что он придумал свой последний фитнес-вызов. Смотри на Men 24 , как олимпиец справляется с не слишком простой задачей.

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Мне 37 лет, и даже несмотря на то, что у меня личный рекорд на милю в 3 минуты и 56 секунд, я не уверен, что сейчас смогу преодолеть 5. И определенно не думаю, что смогу сделать становую тягу на 226 килограммов,

– отметил он.

Олимпиец сначала решил проверить, за какое время он может пробежать дистанцию ​​без подъема штанги. Симмондс начинает с 4 кругов и обнаруживает, что все еще может пробегать впечатляющую милю менее чем за 5 минут – результат 4:55. Затем он идет в тренажерный зал, чтобы проверить свои силы в становой тяге. Он достигает максимум в 158 килограммов. Крутой результат, но сильно не дотягивает до поставленной перед ним задачи.

Как отметил Симмондс, больше всего его пугает то, что теперь перед ним будет стоять задача добить подъем штанги к желаемым 226 килограммам, сохраняя при этом впечатляющую скорость в миле.

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У меня есть год, чтобы тренироваться для этого, и мне нужно будет внести определенные серьезные изменения в мою диету и тренировки,

– отмечает он.

Олимпиец добавил, что будет регулярно публиковать еженедельные обновления в своем инстаграме . Поэтому мы рекомендуем на него подписаться, чтобы наблюдать за прогрессом Симмондса. А мы будем держать за него кулачки, ведь нет ничего невозможного!

Заметим, что ранее Ник Симмондс попытался в течение 30 дней выполнять 300 отжиманий . Он решил не ждать, когда наконец откроются спортзалы, устроив себе настоящий челлендж. На это его вдохновил блогер Брауни, который однажды выполнял по 200 отжиманий в течение 30 дней.