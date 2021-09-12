Обличчя на Марсі і "Зірка Смерті" біля Сатурна: просто космічні дурниці, в які досі вірять

Поговорили ми вже і про Місяць, і про Землю, і навіть про Нібіру. Здавалося, все – більше міфів нема. Але ні!

Бачив фото з Марса, де на його поверхні наче обличчя? А чув про таємничий супутник Сатурна Япет? Розповідаємо!

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Обличчя на Марсі

Цей міф такий впертий, що викорінити його не можуть жодні наукові аргументи. У 1976 році космічний корабель NASA Viking 1 сфотографував поверхню планети Марс, і на фото вгледіли людське обличчя.

Які висновки зробили з цього? Ні, не про те, що око може помилятися, чи що це оптична ілюзія.

Багато людей одразу почали стверджувати, що це прямий доказ існування життя на Червоній планеті – бодай у далекому минулому.

Ніт. Оте "обличчя" – просто купа каменів, які відкидають тіні.

Ну, так збіглися обставини, що гра світла і тіней у тому конкретному фото склалася у риси, схожі на обличчя.

у тому конкретному фото склалася у риси, схожі на обличчя. NASA зробило вже купу знімків із кращою роздільною здатністю того ж місця – у 1998 та 2001.

І що там? Звичайний марсіанський курган.



Обличчя на Марсі – то ще квіточки, ягідки вже на "Зірці Смерті" / Колаж 24 каналу

Япет – "Зірка Смерті"

Цікава історія про Япет – супутник Сатурна. Річ у тім, що він зовні чимсь схожий на сумнозвісну "Зірку Смерті" у франшизі "Зоряні війни" (хто не в курсі, це такий корабель-гармата, що знищує планети потужним лазером).

І от треба було Daily Mail писати у травні 2016, що Япет – штучний об'єкт, створений інопланетянами?

На доказ показали фото NASA (хоча це так дивно, бо воно ж "бреше") 2004 року, де на Япеті видно ​​лінію навколо екватора, яка нагадує траншею навколо "Зірки Смерті".

І кого цікавить, що просто гірський хребет, а Япет – це лишень старі каменюки, скріплені льодом.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.

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