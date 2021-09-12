Поговорили мы уже и о Луне, и о Земле, а также о Нибиру. Казалось, все – больше мифов нет. А вот и есть!

Видел фото с Марса, где на его поверхности как бы лицо? А слышал о таинственном спутнике Сатурна Япете? Рассказываем!

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Лицо на Марсе

Этот миф такой упрямый, что искоренить его не могут никакие научные аргументы. В 1976 году космический корабль NASA Viking 1 сфотографировал поверхность планеты Марс, и на фото увидели человеческое лицо.

Какие выводы сделали из этого? Нет, не о том, что глаза могут ошибаться, или что это оптическая иллюзия.

Многие люди сразу начали утверждать, что это прямое доказательство существования жизни на Красной планете – хотя бы и в далеком прошлом.

Нит. То "лицо" – просто куча камней, которые отбрасывают тени.

Ну, так совпали обстоятельства, что игра света и теней в том конкретном фото сложилась в черты, похожие на лицо.

в том конкретном фото сложилась в черты, похожие на лицо. NASA сделало уже кучу снимков с лучшим разрешением того же места – в 1998 и 2001.

И что же там? Обычный марсианский курган.



Лицо на Марсе – это еще цветочки, ягодки уже на "Звезде Смерти" / Коллаж 24 канала

Япет – "Звезда Смерти"

Интересная история о Япете – спутнике Сатурна. Дело в том, что он внешне чем-то похож на печально известную "Звезду Смерти" из франшизы "Звездные войны" (кто не в курсе, это такой корабль-пушка, уничтожающий планеты мощным лазером).

И вот надо было Daily Mail писать в мае 2016, что Япет – искусственный объект, созданный инопланетянами?

В доказательство показали фото NASA (хотя это так странно, потому что оно же "врет") 2004 года, где у Япета видна линия вокруг экватора, которая напоминает траншею вокруг "Звезды Смерти".

И кого интересует, что просто горный хребет, а Япет – это лишь старые камни, скрепленные льдом.

Заметим, что вЕе официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.

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