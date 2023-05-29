Зауважимо, що транспортний засіб має бути справним і безпечним як для тебе, так і для інших учасників дорожнього руху. Тож, якщо твій ТЗ потрапив до списку тих, яким не обов'язково проходити техогляд, це не означає, що цього взагалі не потрібно робити наголошує 24 Канал.

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Хто звільнений від проходження ТО

Власне, є кілька категорій транспортних засобів, які звільнені від обов'язкового проходження ТО. Їх лише дві:

усі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від їхнього терміну експлуатації, але за умови, що вони не використовуються для отримання прибутку;

новенькі легковики та причепи, які використовують для комерційних перевезень, але їхній термін експлуатації не перевищує 2 роки.



Не всім ТЗ обов'язково слід проходити техогляд / Фото prostooleh

Додамо, що періодичність проходження техогляду регулюється 35 статтею Закону Про дорожній рух. Попри те, що для вищезгаданих категорій техогляд не є обов'язковим, їм потрібно буде його пройти, якщо вони рухаються магістральними дорогами.

Кому обов'язково слід пройти ТО

До твоєї уваги повний перелік, в якому також вказана частота проходження техогляду:

великі вантажні авто, яким понад рік – один раз на рік;

автобуси, якими користуються понад два роки – раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки – один раз на два роки;

легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, старші за два роки – один раз на рік;

колісні трактори, що використовуються понад два роки – один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – проходження щорічне;

колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

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Наостанок додамо, що 30 травня у нас вийде повна версія матеріалу про техогляд у 2023 році. В ньому ми розповіли не лише про зміни до ТО, а й дізналися, у скільки це обійдеться та де слід пройти техогляд. Залишайся з нами!