Заметим, что транспортное средство должно быть исправно и безопасно как для тебя, так и для других участников дорожного движения. Итак, если твое ТС попало в список тех, которым не обязательно проходить техосмотр, это не значит, что этого вообще не нужно делать, подчеркивает 24 Канал.

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Кто освобожден от прохождения ТО

Собственно, существует несколько категорий транспортных средств, которые освобождены от обязательного прохождения ТО. Их всего две:

все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от их срока эксплуатации, но при условии, что они не используются для получения прибыли;

новенькие легковушки и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, но их срок эксплуатации не превышает 2 года.



Не всем ТС обязательно следует проходить техосмотр / Фото prostooleh

Добавим, что периодичность прохождения техосмотра регулируется статьей 35 Закона О дорожном движении. Несмотря на то, что для вышеупомянутых категорий техосмотр не обязателен, им нужно будет его пройти, если они двигаются по магистральным дорогам.

Кому обязательно следует пройти ТО

К твоему вниманию полный список, в котором также указана частота прохождения техосмотра:

большие грузовые авто, которым больше года – один раз в год;

автобусы, которыми пользуются более двух лет – раз в шесть месяцев;

грузопассажирские авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет – один раз в два года;

легковые автомобили, которые используют для работы в такси старше двух лет – один раз в год;

колесные тракторы, используемые более двух лет – один раз в два года;

специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – прохождение ежегодное;

колесно-транспортные средства, используемые для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

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В заключение добавим, что 30 мая у нас выйдет полная версия материала о техосмотре в 2023 году. В нем мы рассказали не только об изменениях в ТО, но и узнали, во сколько это обойдется и где следует пройти техосмотр. Оставайся с нами!