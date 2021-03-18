Мы просто обожаем, когда спортсмены бросают друг другу всевозможные безумные вызовы. В своем последнем видео бывший олимпиец Ник Симмондс решил посоревноваться с Ником Беру. Они приобщаются к благотворительной игры HORSE. Для нее каждому нужно выполнять упражнения. Когда кто-то "проваливает" раунд, ему выдается буква.

Первый, кому дадут все 5 букв, проигрывает и должен выписать чек на организацию, которую предложит его соперник. Заметим, что Симмондс сильно набрал мышечную массу и значительно нарастил свою силу со времен своего профессионального бега. Но достаточно ли этого, чтобы соперничать с армейским ветераном и бодибилдером Ником Беру? Айда смотреть!

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Первый раунд – отжимание

Здесь в Беру может быть преимущество, поскольку он ранее снял видео, в котором задокументировал свой утренний ритуал – 100 отжиманий. Их он выполняет более 10 лет. И, чтобы добавить уровень сложности, каждое повторение должно выполняться вовремя с метрономом. Это исключает возможность останавливаться и отдыхать. Симмондс достигает максимума в 35, проигрывая в первом раунде.

Беру, как только он узнал, что выиграл, тоже останавливается. Правда, шутит, что мог бы продолжать бесконечно.

"Мне не так плохо, что ветеран вооруженных сил победил худого бегуна на длинные дистанции", – отметил Симмондс.

Однако, Беру признает, когда дело доходит до испытаний на выносливость, он часто очень сильный в начале игры. Это он так намекает на то, что не в каждом раунде будет выигрывать?

Второй раунд – бег с гантелями

Пытаясь поймать Беру своей скоростью и ловкостью, Симмондс предлагает для второго раунда – бег на 36 метров с 31-килограммовыми гантелями. Мы не удивлены, что эта дисциплина лучше далась именно олимпийскому бегуну. Он завершает дистанцию ​​за 10,9 секунды, а Беру – за 11,7 секунды.

Третий раунд – статическое содержание

Каждому участнику выдают по 2 диска весом почти 5 килограммов. Их нужно держать, пока не устанешь. Уже угадал, кто сошел с дистанции первым? Да, Симмондс устал, заканчивая упражнение на 53 секунде. Ну что ж.

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Четвертый раунд – прыжки со скакалкой

Но это был бы не вызов, если бы они просто прыгали со скакалкой. Засчитывается только двойное ее прокручивание во время прыжка. Симмондс, пожалуй, чаще имел дело с этим инструментом. Неудивительно, что он выполнил 5 повторений. Зато Беру, который решил не рисковать, сделал только 1. У нас счет уравнивается 2: 2.

Далее идет испытания подтягиванием. В нем Беру выполняет 22 последовательные высококачественные повторения. Зато Симмондс удается выполнить лишь 16. Далее следует спринт на 100 метров. В нем бывший олимпийский бегун может утереть нос сопернику. И он это делает. Счет теперь 3: 3.

"Я действительно думал, что собираюсь победить его!", – признается Беру.

Раунд седьмой – жим лежа

В нем Ник пытается достичь большего числа повторений с весом 61 килограмм. Беру делает 40 повторений, а вот Симмондсу удается выполнить лишь 21. Бывший олимпиец признается, что чувствует себя хорошо, хотя и к проигрышу остается одна буква.

В восьмом раунде их ожидает гребной тренажер. В этой дисциплине Беру проигрывает, оттягивая интригу. Ну что же, последнее упражнение определит победителя. Им стал выс. Симмондс, к сожалению, проиграл. И хотя его время – 100 секунд, это не позволило олимпийскому бегуну обойти Беру. Поэтому бодибилдер и бывший военный в этот раз победил!

Смотри, как Ник Симмондс и Ник Беру выполняли фитнес-челлендж:

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