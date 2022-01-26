Другими словами, у инопланетных цивилизации было достаточно времени, чтобы возникнуть и развиться. Но если вспомнить парадокс Ферми и другие мнения выдающихся ученых – возникают сомнения.

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Почему человечество безмерно верит и надеется, что не одиноко во Вселенной

Начнем издалека. Парадокс Ферми стремится ответить на вопрос, где же инопланетяне есть. Назвали его в честь лауреата Нобелевской премии физика Энрико Ферми.

Где-то, говорят, в 1950 году Ферми "понял, что любая цивилизация со скромным количеством ракетных технологий и нескромным количеством имперских стимулов могла бы быстро колонизировать всю галактику".

Как минимум, так пишут представители Института поиска внеземного интеллекта (SETI) в США в пояснении к термину "парадокс Ферми".



Энрико Ферми – выдающийся ученый / Фото Atomic Heritage

Однако когда Энрико Ферми сделал свое знаменитое замечание, единственные планеты, о которых знали ученые, были в нашей собственной Солнечной системе. Но с 1992 года астрономы начали замечать другие миры – сейчас мы называем их экзопланетами . И таких уже обнаружили более 4500. Причем это только щепотка, которую мы увидели.

Посредством совершенных телескопов ученые теперь могут исследовать химический состав атмосфер экзопланет.

Пытаются понять, как часто каменистые планеты формируются в так называемой "зоне жизни" своих родительских звезд (это диапазон орбитальных расстояний, где вода может существовать на поверхности планеты).

Пытаются подсчитать другие факторы, от которых зависит существование жизни – активность звезды-хозяина и прочее.

Ответы на сложные до сих пор вопросы попытаются помочь дать:

Долгожданный космический телескоп Джеймса Уэбба. Среди прочего он будет охотиться на потенциальные биосигнатурные газы в воздухе близлежащих экзопланет.

А еще – миссия Европейского космического агентства PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars) с 2026 года.

И на Земле в ближайшие 10 лет запустят три огромные наземные обсерватории .

Если развитие технологий пойдет теми же темпами и не будет какой-либо беды, прогнозируют ученые, первый межзвездный робототехнический корабль Земля сможет запустить примерно в 2050 году.

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Да что же такое – этот парадокс Ферми

Все эти научные достижения дают право и возможность человечеству все крепче верить, что мы не одни во Вселенной. И что поиски внеземного разума рано или поздно дадут результат. Но…

Но пока понимание астробиологии относительно примитивно. Даже по поводу жизни "в нашем дворе" мы не слишком хорошо осведомлены.

Например, мы знаем, что микробы могут выживать в экстремальных условиях, и могут существовать на Марсе, Европе и Энцеладе, на гигантском спутнике Сатурна Титане.

Но мы не исследовали ни один из этих миров так хорошо, чтобы знать это наверняка.

Ты ведь уже уловил, в чем суть парадокса Ферми? Если коротко: у человечества есть устойчивое чувство, что внеземная разумная жизнь существует, но нет никаких доказательств этому.

Чтобы разрешить парадокс Ферми, нужно точно знать (подчеркиваем – именно знать, и именно точно):

Как часто жизнь развивается на других планетах.

И как часто жизнь доходит до уровня развития, когда у него возникает желание общаться с другими разумными формами или плавать среди звезд.

Чуть больше об этом расскажем в следующей статье – уже послезавтра.