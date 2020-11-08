Уже по всему миру признают, что 8-часовой рабочий день уже не эффективен. Многие компании сокращают свои графики, позволяя своим сотрудникам больше времени уделять себе. Мы же расскажем короткую историю американского предпринимателя, работающего по 5 часов в день. Читайте на Men 24, как это изменило его бизнес!

Стефан Арстол – генеральный директор компании Tower Paddle Boards, которая производит весла, а также доски для серфинга. У компании есть своя оригинальная конституция: сотрудникам разрешается работать только 5 часов в день. Рассказываем на Men 24 , как такая политика повлияла на бизнес!

Это интересно Хочешь на работу в Tesla – отгадай загадку, которую Маск озвучивал на собеседовании

Кто такой Стефан Арстол?

Его можно считать настоящим ветераном интернет-отрасли. У Стефана более двух десятилетий опыта работы в сети, где он занимал руководящие должности. Предприниматель основал ряд компаний. Среди них: No Middleman Project, Tower Electric Bikes, Tower Paddle Boards, Sidepot Gaming. Также он автор книги "5-часовой рабочий день" .

Начнем с того, что Арстол открыл свой бизнес с помощью миллиардера Марка Кубана. Предприниматель пытался убедить инвестора, что короткий рабочий день значительно эффективнее традиционных 8 часов, проведенных в офисе. Кубан не поверил ему, но деньги на проект таки дал.

Кубан вложил в компанию Арстола 150 тысяч долларов. За это потребовал 30% акций. Это был 2011 год. А уже в 2016 году пакет акций оценивался уже в 10 миллионов долларов. Сама же фабрика по изготовлению весел была наиболее растущей компанией в Сан-Диего.

Возьми на вооружение Инвестируй в себя правильно: 10 бесплатных способов, которые должен взять на вооружение мужчина

Арстол называет 8-часовой рабочий день откровенно устаревшим: "Разрешить людям работать меньше времени чрезвычайно повышает креативность и эффективность. Все мои сотрудники приходят около 8 утра и выходят в 13 и показатели прибыли не страдают ни секунды".



Его сотрудники покидают офис в 13 часов / Фото unsplash

Он также объяснил, почему 5-часовой рабочий график не имеет негативного влияния на бизнес.

Это касается управления энергией, которую люди вкладывают в свою работу. Я смотрю на то, что на самом деле делают мои сотрудники. 5-часовой день является таким же продуктивным, как и 8-часовой,

– отметил предприниматель.

А еще он добавил, что 5-часовой рабочий график очень нравится сотрудникам. Поэтому они чувствуют себя лучше и всегда имеют хорошее настроение. В них хватает времени на то, что они делают с удовольствием, а также имеют возможность уделять внимание здоровому образу жизни.

Кроме того, ему очень просто найти новых сотрудников, претендующих на вакансию. Он имеет возможность выбирать из лучших людей.



5-часовой рабочий день позволяет сотрудникам больше времени посвящать себе / Фото unsplash

"Это тип жизни, которую вы хотите прожить. Это выбор. Мы можем создать мир, где завершаем до 13:00. Ежедневно. Это движение необходимо" , – добавил Арстол.

Мы даже спорить не будем, что 5-часовой рабочий день – это очень круто.