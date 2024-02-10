Про це свідчать результати експериментального дослідження, проведеного кафедрою психології Університету Мілана-Бікокка у співпраці з кафедрою нервової системи та поведінкових наук Університету Павії, які були опубліковані в журналі Psychology of Sport and Exercise.

Варте уваги Український погляд на Aviation: як приготувати коктейль Mriya

У чому полягало дослідження?

Свідомо ми цього не усвідомлюємо. Але задумайся, обробка часу необхідна в багатьох рутинних діях, наприклад, коли ми плануємо свій день вранці, або час, щоб піти на роботу. Крім того, навички обробки часу є фундаментальними для створення моторних послідовностей і координації рухів тіла, як власних, так і щодо навколишнього середовища. Але чи можна покращити ці якості, регулярно займаючись спортом?

Італійські дослідники спробували відповісти на це питання, порівнявши показники трьох груп учасників: досвідчених плавців, досвідчених бігунів і не спортсменів, спочатку оцінивши здатність обробляти часову інформацію в мілісекундному і секундному діапазоні, використовуючи два завдання: оцінка часу і постукування. Крім того, вони використовували парадигму рухових образів для вимірювання оцінки часу спортивних результатів у ширшому діапазоні. Нарешті, вони застосували опитувальник яскравості рухової уяви, щоб оцінити здатність уявляти власні рухи.



Плавці краще оцінюють час / Фото master1305

Результати показали, що плавці та бігуни краще, ніж не спортсмени, впоралися із завданням на оцінку часу, але лише плавці були більш точними та послідовними у виконанні завдання на постукування. Це свідчить про те, що плавання більше, ніж біг, сприяє сприйняттю часу та контролю внутрішнього ритму. Крім того, плавці та бігуни були більш точними, ніж не спортсмени, у виконанні завдання на рухові образи, але тільки плавці були більш яскравими в уяві своїх рухів.

Результати експериментального дослідження вказують на те, що плавання покращує рухову уяву та оцінку часу виконання. Автори аналізу припускають, що плавання має більший вплив на сприйняття часу та уяву, ніж біг, тому що воно відбувається в басейні, в сенсорно збідненому середовищі, що вимагає більшої уваги до власного внутрішнього ритму. Але це ще не все, плавання також вимагає більшої координації між різними частинами тіла, що може покращити ментальну репрезентацію рухів.

Отже, плавання, окрім того, що є здоровою фізичною активністю, може також мати когнітивні переваги, позитивно впливаючи на регуляцію біоритмів і сприяючи розвитку пунктуальності та точності – навичок, які можуть бути корисними не лише у спорті, але й у повсякденному житті, наприклад, у навчанні, роботі та соціальних відносинах.



Також плавання позитивно впливає на когнітивні функції / Фото wayhomestudio

Плавання – найкорисніший вид спорту для мозку

Це дослідження доповнює інші дослідження, які показують, що регулярне плавання покращує пам'ять, когнітивні функції, імунну відповідь і настрій завдяки підвищенню рівня ендорфінів. Воно також може допомогти відновити пошкодження, спричинені стресом, і створити нові нейронні зв'язки в мозку, збільшуючи розмір гіпокампу. Але чому плавання приносить більше користі для мозку? Вчені все ще намагаються з'ясувати, як і чому плавання є видом спорту з найбільшими неврологічними перевагами, але деякі гіпотези вже висунуті.

Плавання відоме своїми перевагами для серцево-судинної системи: серце змушене працювати з великою віддачею, що збільшує кровотік по всьому тілу, призводячи до створення нових кровоносних судин. Збільшення кровотоку також може призвести до значного викиду ендорфінів, гормонів, які діють як природне знеболювальне в усьому тілі, – сплеск, що викликає відчуття ейфорії, яке часто виникає після фізичних вправ.



Плавання також позитивно впливає на серце / Фото gpointstudio

Читай також Професор з Гарварда запевняє, що тренування проти нашої природи, але є одне "але"

Але чому плавання є найефективнішою спортивною вправою для мозку та покращення пам'яті? У дослідженні впливу плавання на гостроту розумових здібностей у людей похилого віку вчені дійшли висновку, що у плавців покращується швидкість мислення та увага порівняно з тими, хто не плаває. Це стосується не лише дорослих, користь плавання для мозку також виявляється цінною для навчання дітей. Кілька досліджень показали, що заняття спортом, навіть протягом коротких періодів часу, надзвичайно корисні для молодого мозку, що розвивається.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.