Об этом свидетельствуют результаты экспериментального исследования, проведенного кафедрой психологии Университета Милана-Бикокка в сотрудничестве с кафедрой нервной системы и поведенческих наук Университета Павии, которые были опубликованы в журнале Psychology of Sport and Exercise.

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В чем заключалось исследование?

Сознательно мы этого не осознаем. Но задумайся, обработка времени необходима во многих рутинных действиях, например, когда мы планируем свой день утром, или время, чтобы пойти на работу. Кроме того, навыки обработки времени являются фундаментальными для создания моторных последовательностей и координации движений тела, как собственных, так и относительно окружающей среды. Но можно ли улучшить эти качества, регулярно занимаясь спортом?

Итальянские исследователи попытались ответить на этот вопрос, сравнив показатели трех групп участников: опытных пловцов, опытных бегунов и не спортсменов, сначала оценив способность обрабатывать временную информацию в миллисекундном и секундном диапазоне, используя два задания: оценка времени и постукивание. Кроме того, они использовали парадигму двигательных образов для измерения оценки времени спортивных результатов в более широком диапазоне. Наконец, они применили опросник яркости двигательного воображения, чтобы оценить способность представлять собственные движения.



Пловцы лучше оценивают время / Фото master1305

Результаты показали, что пловцы и бегуны лучше, чем не спортсмены, справились с задачей на оценку времени, но только пловцы были более точными и последовательными в выполнении задания на постукивание. Это свидетельствует о том, что плавание больше, чем бег, способствует восприятию времени и контроля внутреннего ритма. Кроме того, пловцы и бегуны были более точными, чем не спортсмены, в выполнении задания на двигательные образы, но только пловцы были более яркими в воображении своих движений.

Результаты экспериментального исследования указывают на то, что плавание улучшает двигательное воображение и оценку времени выполнения. Авторы анализа предполагают, что плавание имеет большее влияние на восприятие времени и воображение, чем бег, потому что оно происходит в бассейне, в сенсорно обедненной среде, что требует большего внимания к собственному внутреннему ритму. Но это еще не все, плавание также требует большей координации между различными частями тела, что может улучшить ментальную репрезентацию движений.

Итак, плавание, кроме того, что является здоровой физической активностью, может также иметь когнитивные преимущества, положительно влияя на регуляцию биоритмов и способствуя развитию пунктуальности и точности – навыков, которые могут быть полезными не только в спорте, но и в повседневной жизни, например, в обучении, работе и социальных отношениях.



Также плавание положительно влияет на когнитивные функции / Фото wayhomestudio

Плавание – самый полезный вид спорта для мозга

Это исследование дополняет другие исследования, которые показывают, что регулярное плавание улучшает память, когнитивные функции, иммунный ответ и настроение благодаря повышению уровня эндорфинов. Оно также может помочь восстановить повреждения, вызванные стрессом, и создать новые нейронные связи в мозге, увеличивая размер гиппокампа. Но почему плавание приносит больше пользы для мозга? Ученые все еще пытаются выяснить, как и почему плавание является видом спорта с наибольшими неврологическими преимуществами, но некоторые гипотезы уже выдвинуты.

Плавание известно своими преимуществами для сердечно-сосудистой системы: сердце вынуждено работать с большой отдачей, что увеличивает кровоток по всему телу, приводя к созданию новых кровеносных сосудов. Увеличение кровотока также может привести к значительному выбросу эндорфинов, гормонов, которые действуют как естественное обезболивающее во всем теле, – всплеск, вызывающий ощущение эйфории, которое часто возникает после физических упражнений.



Плавание также положительно влияет на сердце / Фото gpointstudio

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Но почему плавание является самым эффективным спортивным упражнением для мозга и улучшения памяти? В исследовании влияния плавания на остроту умственных способностей у пожилых людей ученые пришли к выводу, что у пловцов улучшается скорость мышления и внимание по сравнению с теми, кто не плавает. Это касается не только взрослых, польза плавания для мозга также оказывается ценной для обучения детей. Несколько исследований показали, что занятия спортом, даже в течение коротких периодов времени, чрезвычайно полезны для молодого мозга, развивающегося.

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