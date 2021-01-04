Профессиональные пловцы проводят в бассейнах большую часть своей жизни. И мы до сих пор удивлены, что от этого у них не вырастают жабры. Но все равно спортсмены делают себе дни отдыха, чтобы восстановиться и набраться сил. Наш новый герой решил в течение 30 дней проплывать по 3 километра. Men 24 рассказывает, как это повлияло на его жизнь.

Бизнесмен и пловец Фарес Ксебати сравнительно недавно поставил перед собой задачу проплыть более 100 000 метров за 30 дней, чтобы собрать деньги для фонда Movember. В конце концов, он проплыл 110 000 метров в ноябре, собрав более 1000 долларов в процессе. Мы же на Men 24 расскажем, как ежедневное плавание повлияло на бизнесмена.

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В ролике на ютьюбе, опубликованном в своем приложении для плавания и фитнеса MySwimPro, основателем и генеральным директором которого и является Ксебати, бизнесмен говорит, что не справился с той же задачей годом ранее. На этот раз, чтобы достичь своей цели, он должен был проплывать 3350 метров в день.

Ксебати рассказал, что иногда ему удавалось проплывать необходимую дистанцию ​​за один проход. В других случаях плавал дважды в день, надеясь уменьшить нагрузку на свое тело и получить столь необходимое разнообразие.

Ежедневное плавание было для меня новым опытом. Обычно я плаваю только 3 или 4 раза в неделю. Даже в колледже мы плавали только 6 дней в неделю, и у нас был целый выходной, чтобы полностью восстановиться,

– рассказал он.

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Таким образом, Ксебати дерзко называет это испытание "неизведанными водами", говоря, что не знал, как будет чувствовать себя после 30 дней плавания.

За эти 30 дней моя жизненная емкость легких увеличилась, моя средняя частота пульса в состоянии покоя снизилась, а еще я начал плавать быстрее. К концу месяца мой средний темп плавания упал примерно на 10 процентов. Я смог плавать быстрее с меньшими затратами энергии, просто... развивая сильные аэробные способности,

– добавил бизнесмен.

Прежде всего, Ксебати говорит, что он получил "невероятное ощущение воды", что укрепило его связь со спортом.

Чем больше времени вы проводите в воде, тем более утонченным становится это ощущение. Как т олько вы перестанете плавать, вы начнете терять ощущение воды. Поскольку я плавал каждый день, а между каждым плаванием у меня в среднем оставалось менее 24 часов, я чувствовал невероятную связь с водой,

– подытожил свой челлендж Ксебати.

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