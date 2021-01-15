Секс – не лише приємне заняття, а й процес, який може супроводжуватися низкою несподіванок. Men 24 розповість тобі про побічні ефекти сексу, про які ти ніколи б не задумався. Гарантуємо, що деякі моменти тебе точно вразять!

Якщо ти думав, що ми зосередимо увагу на інфекціях, які передаються статевим шляхом, то це не так. Men 24 пройдеться по несподіваних ефектах, які можуть виникнути після або й під час заняття сексом.

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1. Загострений нюх

Ти будеш здивований, але секс може стати причиною загострення нюху. Тож відразу після заняття цим приємним процесом ти зможеш відчути ті аромати, на які раніше не звернув би уваги.

У чому криється секрет. Виявляється, після досягнення оргазму зі стовбурових клітин мозку виділяється певна речовина, яка має назву пролактин. Вона займається створенням нових нейронів у частині мозку, яка відповідає за обробку ароматів.



Заняття сексом може загострити нюх / Фото shutterstock

Дослідження та результати. Учені вирішили підтвердити або спростувати думку про загострення нюху. Для цього вони провели експеримент серед чоловіків і жінок. Виявилося, що рівень пролактину зростає на 400% після заняття сексом. І це науковці порівнювали секс з мастурбацією. А так, то цей показник ще вищий.

2. Депресія

Ти не повіриш, але заняття сексом може стати причиною не лише появи ейфорії. Виявилося, що жінки мають схильність до появи "пост-секс блюзу". Він отримав цю назву завдяки певній схожості з музичним жанром, який теж викликає не надто радісні емоції. У чому проявляється сексуальна депресія? Як правило це може бути глибока меланхолія, прояв тривоги та часом затяжна депресія.

Учені провели дослідження серед 230 жінок. Виявилося, що майже 50% респонденток бодай раз у своєму житті стикалися з "пост-секс блюзом".



Після заняття сексом може виникнути пост-секс блюз / Фото adobestock

Звичайно ж, це не означає, що саме твоя партнерка стикнеться з цим не надто приємним ефектом. Але попереджений – означає озброєний. Тож ми рекомендуємо присвятити достатньо уваги прелюдії, щоб твоя кохана почувалася максимально задоволеною від заняття сексом.

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3. Втрата пам'яті

Ти не повіриш, але секс може викликати короткострокову втрату пам'яті. Цей несподіваний ефект виявили медики з Джорджтауну. Одного разу до їхньої лікарні приїхала жінка, котра скаржилася, що ніяк не може пригадати події за останню добу. Цікаво, що останній її спогад за ці 24 години – секс зі своїм чоловіком.



Іноді секс може викликати короткострокову втрату пам'яті / Фото istock

Відразу ж зауважимо, що це рідкісний побічний ефект заняття сексом. Під час цієї сексуальної амнезії у людини може на певний проміжок часу зникнути пам'ять. Але панікувати не варто, адже скоро все повернеться на свої місця. Науковці переконані, що цей ефект спостерігається після активних фізичних навантажень. А ми то добре знаємо, що заняття сексом може замінити походи до спортзалу, тож тут нічому дивуватися.

Що стосується статистики: то з таким явищем стикається кожен 20-й.

4. Головний біль після оргазму

Підозрюємо, що у тебе теж таке бувало, що під час оргазму починала різко боліти голова. На жаль, це не щось унікальне. Цікаво, що лікарі достеменно не знають, що може стати причиною такого не надто приємного наслідку. Але до його появи потрібно бути готовими.

Подейкують, що виникнення головного болю після оргазму пов'язане з підвищенням артеріального тиску. І якщо в декого цей наслідок може проявити 1 раз, то є й такі люди, які потім страждають кілька місяців від головного болю, пов'язаного з оргазмом.



Після оргазму іноді може виникати головний біль / Фото rawpixel

Єдине, у чому переконані науковці: переживати та бігти до сімейного лікаря відразу ж не потрібно.

Попереджений – означає озброєний. Якщо з тобою після або під час сексу виникли не надто приємні відчуття, то панікувати зовсім не потрібно. Цілком імовірно, що надмірна фізична активність стала причиною того, що твій організм шукає методи заощадити енергію та перейти у режим самозбереження. Якщо ж наслідки проявляються регулярно – ми рекомендуємо звернутися до лікаря.

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