Секс – не только приятное занятие, но и процесс, который может сопровождаться рядом неожиданностей. Men 24 расскажет тебе о побочных эффектах секса, о которых ты никогда не задумался. Гарантируем, что некоторые моменты тебя точно поразят!

Если ты думал, что мы сосредоточим внимание на инфекциях, передающихся половым путем, то это не так. Men 24 пройдется по неожиданных эффектах, которые могут возникнуть после или во время занятия сексом.

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1. Заостренный обоняние

Ты будешь удивлен, но секс может стать причиной обострения обоняния. Поэтому сразу после занятия этим приятным процессом ты сможешь почувствовать те ароматы, на которые раньше не обратил бы внимания.

В чем кроется секрет. Оказывается, после достижения оргазма из стволовых клеток мозга выделяется определенное вещество, которое называется пролактин. Оно занимается созданием новых нейронов в части мозга, которая отвечает за обработку запахов.



Занятия сексом может обострить обоняние / Фото shutterstock

Исследования и результаты. Ученые решили подтвердить или опровергнуть мнение об обострении обоняния. Для этого они провели эксперимент среди мужчин и женщин. Оказалось, что уровень пролактина возрастает на 400% после занятия сексом. И это ученые сравнивали секс с мастурбацией. А так, то этот показатель еще выше.

2. Депрессия

Ты не поверишь, но занятия сексом может стать причиной не только появления эйфории. Оказалось, что женщины имеют склонность к появлению "пост-секс блюза". Он получил это название благодаря определенной схожести с музыкальным жанром, который тоже вызывает не слишком радостные эмоции. В чем проявляется сексуальная депрессия? Как правило, это может быть глубокая меланхолия, проявление тревоги и временами затяжная депрессия.

Ученые провели исследование среди 230 женщин. Оказалось, что почти 50% респонденток хотя бы раз в своей жизни сталкивались с "пост-секс блюзом".



После занятия сексом может возникнуть пост-секс блюз / Фото adobestock

Конечно же, это не значит, что именно твоя партнерша столкнется с этим не слишком приятным эффектом. Но предупрежден – значит вооружен. Поэтому мы рекомендуем посвятить достаточно внимания прелюдии, чтобы твоя возлюбленная чувствовала себя максимально довольной от занятия сексом.

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3. Потеря памяти

Ты не поверишь, но секс может вызвать краткосрочную потерю памяти. Этот неожиданный эффект обнаружили медики из Джорджтауна. Однажды в их больницу приехала женщина, которая жаловалась, что никак не может вспомнить события за последние сутки. Интересно, что последний ее воспоминание за эти 24 часа – секс со своим мужем.



Иногда секс может вызвать краткосрочную потерю памяти / Фото istock

Сразу же заметим, что это редкий побочный эффект занятия сексом. Во время этой сексуальной амнезии у человека может на определенный промежуток времени исчезнуть память. Но паниковать не стоит, ведь скоро все вернется на свои места. Ученые убеждены, что этот эффект наблюдается после активных физических нагрузок. А мы то хорошо знаем, что занятия сексом может заменить походы в спортзал, поэтому тут нечему удивляться.

Что касается статистики: то с таким явлением сталкивается каждый 20-й.

4. Головная боль после оргазма

Подозреваем, что у тебя тоже такое бывало, что во время оргазма начинала резко болеть голова. К сожалению, это не что-то уникальное. Интересно, что врачи точно не знают, что может стать причиной такого не слишком приятного следствия. Но до появления нужно быть готовыми.

Говорят, что возникновение головной боли после оргазма связано с повышением артериального давления. И если у кого-то это следствие может проявить 1 раз, то есть и такие люди, которые потом страдают несколько месяцев от головной боли, связанной с оргазмом.



После оргазма иногда может возникать головная боль / Фото rawpixel

Единственное, в чем убеждены ученые: переживать и бежать к семейному врачу сразу же не нужно.

Предупрежден – значит вооружен. Если с тобой после или во время секса возникли не слишком приятные ощущения, то паниковать совершенно не нужно. Вполне вероятно, что чрезмерная физическая активность стала причиной того, что твой организм ищет методы сэкономить энергию и перейти в режим самосохранения. Если же последствия проявляются регулярно – мы рекомендуем обратиться к врачу.