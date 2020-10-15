Почти все отношения сначала можно назвать идеальными. Оно и не удивительно, ведь первые несколько месяцев между вами происходит настоящая магия, подкрепленная страстью и желанием друг друга. Со временем же все может измениться. В нашем материале мы расскажем тебе об уроках, которые ты обязательно должен вынести из плохих отношений, чтобы не повторить их!

Конечно же, завершение отношений – не самое лучшее, что может с тобой произойти. Хотя, может и нет. В любом случае тебе следует извлечь из каждой истории определенные уроки, чтобы никогда не наступать на старые грабли. Men 24 рассказывает, что стоит переосмыслить после завершения отношений.

Возьми на вооружение Что не стоит рассказывать новой девушке о своей бывшей

1. Рамки

Ты наконец сможешь переосмыслить то, что можно, а что – нет. К примеру, ты больше не будет выпускать свою любимую из дома в крохотной юбке, чтобы потом не устраивать ей вечером скандал из-за ее внешнего вида.

И с собой ты не позволишь вести себя так, как это делала б ы вшая. Но будь осторожен. Не нужно использовать конструкции: "Моя бывшая тоже так делала ..."



Ты выделишь границы, за которые никто не должен переходить / Фото adobestock

2. Эгоизм

Напоминаем о том, что здоровый эгоизм нужен. Для чего? А для того, чтобы ты себя любил, заботился о своем внешнем виде и уважал себя. Если ты себя обесцениваешь, то почему твоя любимая должна вести себя иначе?

Отношения должны поднимать твою самооценку , а не загонять ее под плинтус. Помни об этом!

3. Учись на ошибках

Пусть твои неудачные отношения будут своеобразной методичкой "Как вести себя не стоит" . Это позволит тебе избежать неприятных ситуаций, а также чувствовать себя максимально счастливым.

4. Сочувствие

Не забывай о том, что человек часто не сознательно портит жизнь другому. Возможно, в предыдущих отношениях ты не был достаточно внимательным к проблемам любимой. Вполне вероятно, что весь негатив, который лился на тебя ведрами, был связан с тем, что у ее семьи какие-то проблемы, о которых тебе даже не было интересно спросить.

Помни о том, что в отношениях проявлять заботу важно И это не только об теплом чае холодного осеннего вечера. Если ты видишь, что ее поведение изменилось, – поговори с ней. Вполне вероятно, что беседы будет достаточно, чтобы избавиться от лишнего напряжения между вами.



Забота о любимой – важная в отношениях / Фото istock

5. Внутренний голос

Не ленись прислушиваться к своему внутреннему голосу. Ну не могут отношения разрушиться за один день. Как правило, это снежный ком, который набирает обороты и увеличивается до гигантских размеров.

Поэтому нужно обращать внимание на тревожные "звоночки" и играть на опережение. Старайся устранять проблемы до того, как они превратятся в настоящую катастрофу!

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6. Боязнь изменений

Мы очень боимся остаться самими. Избавиться привычных ритуалов, а также искать кого-то нового. А не стоит. Не нужно быть рядом с человеком только потому, что ты не хочешь стать одиноким.

Плохие отношения должны научить тебя, что изменения – к лучшему . Не зря же в японском языке слово кризис состоит из двух иероглифов. Один из них означает разрушение, а второе – шанс.

7. Признание

Опыт плохих отношений тебе позволит наконец научиться ценить хорошие. А то мы так часто говорим, что слишком скучно, когда все хорошо. На самом деле очень хорошо, когда между вами нет регулярных ссор и конфликтов.

Ты будешь вести себя в новых отношениях так, чтобы проблем не было . Ведь теперь ты знаешь, что не так уж и радостно каждый вечер ссориться из-за грязной посуд ы , маленькой зарплат ы и еще 100500 причин.



В новых отношениях ты не будешь жаловаться, что тебе скучно / Фото shutterstock

Плохие отношения позволяют нам изменить свои взгляды на жизнь. Ты начнешь себя больше ценить, а также поймешь, что же нужно усовершенствовать в себе, чтобы не наступать на одни и те же грабли каждый раз!