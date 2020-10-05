Є такий міф, що лікери – жіночі напої. Геть ні. Насправді їх полюбляють усі можливі статі та гендери. Інший міф – що лікер завжди слабоалкогольний. Ага, особливо коли в ньому міцність у 75%. Коротко кажучи, кожному шанувальнику алкоголю слід знати, як пити лікер і як закушувати. Men 24 з радістю про це розповість.

Свій улюблений лікер я не п'ю – тільки нюхаю, як одеколон,

– Джонні Депп.

Сьогодні Men 24 розповідає, як пити лікер, якими порціями, як закушувати – щоб і задоволення отримати, і не впасти під стіл від підступної міцності цього виду алкогольних напоїв.

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Що ховається за словом "лікер"

Що таке лікер

Слово "лікер" має максимально просте і зрозуміле походження – від латинського liquor, тобто "рідина".

Серце цього напою – алкоголь (від 12% і до навіть 75%), у якому настоювали фрукти, трави чи загалом будь-які рослинні компоненти. Часто у складі є яйця і вершки. Але головне – цукор.

У лікерах цукру зазвичай від 25% до 60%.

Що слід пам'ятати: якщо лікер має 40% міцність, як горілка, і при тому солодкий, виникає хибне відчуття, що від нього не сп'янієш.

Не піддавайся на цю оману! Лікер як будь-який міцний алкоголь впливає на твій організм.



Навіть якщо лікер схожий на вершковий крем – це все ж міцний алкоголь / Фото pixabay

Які бувають лікери

Класифікацій лікерів дуже багато, навряд чи варто концентрувати на них твою увагу. Людині, яка їх споживає, а не виготовляє, достатньо знати, що лікери є:

Міцні, 35 – 45% спирту і 30 – 50% цукру (Кампарі, Апероль, Єгермейстер).

Десертні, 25 – 30% спирту і 25 – 30% цукру (Амаретто, Лімончелло, Самбука).

І кремові, 15 – 23% спирту і 50 – 60% цукру (Бейліс, Irish Cream та всі, назва яких починається з Creme).



Лікери бувають міцні, десертні та кремові / Фото pixabay

Як правильно пити лікер

Правила споживання лікерів

Правила є, але вони доволі демократичні. Бо лікери бувають дуже різні.

Вони мають специфічні запахи, смаки тощо – тож перш ніж пити, треба просто вивчити обраний продукт. Щоб не говорити потім: "Ой, той лікер… Краще б я купив сироп від кашлю!"

Загалом лікери вживають чистими, з льодом, з мінералкою, соками, молоком, морозивом, шоколадом холодним і гарячим і так далі. Додають їх і до коктейлів. Вибір способу споживання залежить від твого смаку чи твоєї звички.

Але є важливі речі, які обов'язково треба знати про споживання лікерів.



Вибір способу споживання лікеру залежить від твоїх смаків та звичок / Фото pixabay

Важливі речі про споживання лікерів, які треба знати

Нерозбавленими (чистими) зазвичай п'ють солодкі лікери після "я вже наївся" (як дигестив), а гіркі можна пити чистими, коли "я вже голодний" (як аперитив).

Аперитив краще пити одним ковтком – тоді приходить приємний і теплий післясмак.

Дигестиви краще пити легкими маленькими ковточками.

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Пити будь-який лікер слід ледь прохолодним (коли "хух, а так спекотно було"), але не холодним (коли "брр, аж зуби ломить").

Зауваж, що вершкові лікери не можна змішувати з кислими соками та цитрусовими – вони просто розшаруються.

І врахуй те, що жоден лікер у жоден спосіб не поєднується з жодним тютюновим виробом. Тобто, лікер плюс сигарета – ні, ні, і ще раз ні. Моветон, не комільфо, та й просто не смачно.



Правила споживання лікерів демократичні, але вони є / Фото pixabay

Чим закушувати лікери

Є лікери, які не потрібно закушувати. Це, наприклад:

Бехерівка. Її п'ють чистою або додають у чай чи каву.

Самбука. Її розбавляють водою або п'ють з льодом.

Єгермейстер. Та ж історія. Хоча скибочка апельсина чи лимона з корицею не завадить.

Про культуру споживання всіх цих напоїв ми поговоримо в окремих статтях. Зараз же запам'ятай просте правило вибору закуски до лікерів:

Відштовхуйся від смаку.



Шоколад – до шоколадного, лимон – до лимонного / Фото pixabay

Для розуміння: до вишневого лікеру бери зацукровану вишню, а до ванільного – ванільне печиво та бісквіт, до будь-яких фруктових напоїв гарно пасуватиме фруктова нарізка і так далі за аналогією.

Тільки, будь-ласка, не забувай про те, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для здоров'я. Так, і лікерів – теж. 25 (ну 50) мілілітрів – цілком достатня доза, яка буде і смачною, і корисною. Повір, більше – не треба.

Лікер має одну неприємну ознаку, як-от щуряча отрута або благодійність: чим більше його п'єш, тим менше користі,

– Карлос Руїс Сафон, "Лабіринт Привидів".



50 мілілітрів лікеру – цілком достатня доза для насолоди / Фото pixabay

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