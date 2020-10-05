Правильна чоловіча закуска: які бувають лікери та як їх правильно пити
Є такий міф, що лікери – жіночі напої. Геть ні. Насправді їх полюбляють усі можливі статі та гендери. Інший міф – що лікер завжди слабоалкогольний. Ага, особливо коли в ньому міцність у 75%. Коротко кажучи, кожному шанувальнику алкоголю слід знати, як пити лікер і як закушувати. Men 24 з радістю про це розповість.
Свій улюблений лікер я не п'ю – тільки нюхаю, як одеколон,
– Джонні Депп.
Сьогодні Men 24 розповідає, як пити лікер, якими порціями, як закушувати – щоб і задоволення отримати, і не впасти під стіл від підступної міцності цього виду алкогольних напоїв.
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Що ховається за словом "лікер"
Що таке лікер
Слово "лікер" має максимально просте і зрозуміле походження – від латинського liquor, тобто "рідина".
- Серце цього напою – алкоголь (від 12% і до навіть 75%), у якому настоювали фрукти, трави чи загалом будь-які рослинні компоненти. Часто у складі є яйця і вершки. Але головне – цукор.
- У лікерах цукру зазвичай від 25% до 60%.
Що слід пам'ятати: якщо лікер має 40% міцність, як горілка, і при тому солодкий, виникає хибне відчуття, що від нього не сп'янієш.
- Не піддавайся на цю оману! Лікер як будь-який міцний алкоголь впливає на твій організм.
Навіть якщо лікер схожий на вершковий крем – це все ж міцний алкоголь / Фото pixabay
Які бувають лікери
Класифікацій лікерів дуже багато, навряд чи варто концентрувати на них твою увагу. Людині, яка їх споживає, а не виготовляє, достатньо знати, що лікери є:
- Міцні, 35 – 45% спирту і 30 – 50% цукру (Кампарі, Апероль, Єгермейстер).
- Десертні, 25 – 30% спирту і 25 – 30% цукру (Амаретто, Лімончелло, Самбука).
- І кремові, 15 – 23% спирту і 50 – 60% цукру (Бейліс, Irish Cream та всі, назва яких починається з Creme).
Лікери бувають міцні, десертні та кремові / Фото pixabay
Як правильно пити лікер
Правила споживання лікерів
Правила є, але вони доволі демократичні. Бо лікери бувають дуже різні.
- Вони мають специфічні запахи, смаки тощо – тож перш ніж пити, треба просто вивчити обраний продукт. Щоб не говорити потім: "Ой, той лікер… Краще б я купив сироп від кашлю!"
Загалом лікери вживають чистими, з льодом, з мінералкою, соками, молоком, морозивом, шоколадом холодним і гарячим і так далі. Додають їх і до коктейлів. Вибір способу споживання залежить від твого смаку чи твоєї звички.
- Але є важливі речі, які обов'язково треба знати про споживання лікерів.
Вибір способу споживання лікеру залежить від твоїх смаків та звичок / Фото pixabay
Важливі речі про споживання лікерів, які треба знати
Нерозбавленими (чистими) зазвичай п'ють солодкі лікери після "я вже наївся" (як дигестив), а гіркі можна пити чистими, коли "я вже голодний" (як аперитив).
- Аперитив краще пити одним ковтком – тоді приходить приємний і теплий післясмак.
- Дигестиви краще пити легкими маленькими ковточками.
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Пити будь-який лікер слід ледь прохолодним (коли "хух, а так спекотно було"), але не холодним (коли "брр, аж зуби ломить").
- Зауваж, що вершкові лікери не можна змішувати з кислими соками та цитрусовими – вони просто розшаруються.
І врахуй те, що жоден лікер у жоден спосіб не поєднується з жодним тютюновим виробом. Тобто, лікер плюс сигарета – ні, ні, і ще раз ні. Моветон, не комільфо, та й просто не смачно.
Правила споживання лікерів демократичні, але вони є / Фото pixabay
Чим закушувати лікери
Є лікери, які не потрібно закушувати. Це, наприклад:
- Бехерівка. Її п'ють чистою або додають у чай чи каву.
- Самбука. Її розбавляють водою або п'ють з льодом.
- Єгермейстер. Та ж історія. Хоча скибочка апельсина чи лимона з корицею не завадить.
Про культуру споживання всіх цих напоїв ми поговоримо в окремих статтях. Зараз же запам'ятай просте правило вибору закуски до лікерів:
- Відштовхуйся від смаку.
Шоколад – до шоколадного, лимон – до лимонного / Фото pixabay
Для розуміння: до вишневого лікеру бери зацукровану вишню, а до ванільного – ванільне печиво та бісквіт, до будь-яких фруктових напоїв гарно пасуватиме фруктова нарізка і так далі за аналогією.
- Тільки, будь-ласка, не забувай про те, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для здоров'я. Так, і лікерів – теж. 25 (ну 50) мілілітрів – цілком достатня доза, яка буде і смачною, і корисною. Повір, більше – не треба.
Лікер має одну неприємну ознаку, як-от щуряча отрута або благодійність: чим більше його п'єш, тим менше користі,
– Карлос Руїс Сафон, "Лабіринт Привидів".
50 мілілітрів лікеру – цілком достатня доза для насолоди / Фото pixabay
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