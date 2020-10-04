Джин – унікальний напій, якій сміливо можна назвати ялівцевою горілкою. А джин-тонік – мінімалістичний коктейль, про який знає чи не кожен. Сьогодні Men 24 розповідає, що таке джин, як його пити та чим закушувати, а головне – чому до джина так міцно доєднався тонік.

"Нерівно виходить!" – як говорив мій батько, коли йому готували грог і води було більше, ніж джина,

– Чарльз Дікенс. Велика Британія, "Посмертні записки Піквікського клубу".

Сьогодні Men 24 розповідає, що таке джин, звідки він взявся, з чого його роблять та які він має особливості у порівнянні з іншим міцним алкоголем.

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А також не забудемо і про те, як правильно пити джин, чим його закушувати та чи правда те, що джин корисний для здоров'я.



Поговоримо про джин – унікальний та популярний напій з присмаком ялівцю / Фото pixabay

Джин із пляшки

Що таке джин і з чого його роблять

Джин або Gin – це міцний (не менше за 37,5%) алкогольний напій зі спирту на основі зерна, але з додаванням численних рослинних прянощів. Тут тобі і ягоди ялівцю, і коріандр, і корені дудника, ірису, і мигдаль і багато іншого.

Сучасні виробники додумалися додавати огірки, трояндові пелюстки, різні види м'яти, ромашку, чебрець тощо. Усі ці додаткові складники й надають джину характерний смак та особливі властивості.



Головний складник – ялівець, але й інших складників у джині може бути дуже багато / Фото pixabay

Як краще пити джин

Джин – дуже сухий, тож споживати його одним духом і без закуски можуть тільки справжні поціновувачі напою. Це, звісно, якщо не мовиться про різновид джина – солодкий, настояний на ягодах терну (наприклад, Old Tom).

Та все ж найпоширеніший джин – London dry ("Лондонський сухий"). Це не бренд чи щось подібне, а спосіб перегонки – у вертикальних кубах вперше чистим і вдруге після додавання трав.

Саме London dry часто є складником чудових коктейлів, і саме в коктейлях найкраще споживати джин.



Найпоширеніший джин – London dry ("Лондонський сухий") / Фото pixabay

Чим джин особливий і навіщо йому тонік

Якісний джин має сухий гармонійний смак зазвичай із чітким присмаком ялівцю (саме ця рослина з роду кипарисових все ж є основним інгредієнтом після спирту). Власне, джин сміливо можна назвати ялівцевою горілкою.

Винайдення джина приписують нідерландцям XVI століття. Genever (власне, "ялівець") – так він називається й досі, його вважають національним напоєм Нідерландів. Саме від цього слова й пішло більш знайоме – джин.



Джин сміливо можна назвати ялівцевою горілкою / Фото pixabay

Надзвичайної популярності джин набув пізніше і саме в Англії. Цікаво, що його й тоді споживали з тоніком на основі хініну, вважали "аптечним", бо він нібито допомагав від розладів травлення, малярії, і навіть, не повірите, чуми.

І фішка якраз не в джині, а в тоніку: він захищав від хвороб, але був украй несмачний. Тож саме додавання джину перебивало неприємний смак та створювало вже смачний і дуже корисний напій – особливо для моряків та мандрівників.



Джин-тонік – один із найвідоміших та найулюбленіших напоїв світу / Фото pixabay

Чи корисний для здоров'я джин насправді? Гм, важко сказати. Але факт, що ялівець багатий на флавоноїди, які протистоять різним інфекціям разом із вітаміном С. Є там і речовини, які дійсно сприяють травленню.

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– Ю Несбьо, Норвегія, "Поліція".



"Провулок джина", 1751, Вільям Хогарт / Фото wikipedia

Чим правильно закушувати джин

Щодо закушування, то тут просто: якщо джин у коктейлі чи просто з тоніком, то закуски він не потребує, якщо ж таки пити його чистим – то варто закусити оливками, лимоном і маринованою цибулею.

Досвідчені фахівці Університету Застілля, які не втомлюються давати нам поради, кажуть, що саме ці продукти ідеально поєднуються зі своєрідним смаком джина.



Якщо джин у коктейлі чи просто з тоніком, то закуски він не потребує / Фото pixabay

Бонус: джин у коктейлях

Джин – дуже популярний складник коктейлів. Крім знайомого чи не кожному джин-тоніка можна згадати хоча б Мартіні, про яке теж всі чули – коктейль із джину та сухого білого вермуту.

Звісно, коктейлів із джином куди більше: джин чудово освіжає у лонг-дрінках (Collins), ідеально поєднується із цитрусовими (Gimlet), з ягодами (Berry Red), овочами (President Gibson) – та всіх і не злічити.



Джин – складник великої кількості чудових коктейлів / Фото pixabay

Цікавий факт: джин, як і якісна горілка, не викликає похмілля. А джин із тоніком (із хініном у складі) взагалі має антипохмільний ефект

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