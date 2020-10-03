Правильна чоловіча закуска: у чому секрет абсенту та як його правильно пити
Якось популярний актор Джонні Депп дав влучну характеристику напою: абсент – це коли "п'єш, п'єш, і раптом розумієш, чому Ван Гог відрізав собі вухо". Men 24 розібрався, що ж такого особливого в абсенті, що ним захоплювалися безліч знаменитих чоловіків.
Абсент гіркий
Оспіваний Рембо, Золя, Уайльдом, Бодлером, Гемінгвеєм, де Мопассаном, змальований Дега, Мане та Пікассо – так, це все він, абсент. Сьогодні Men 24 долучиться до спроби якщо не оспівати, то бодай описати його.
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Що таке абсент
Абсент – походить від грецького слова, яким позначали рослину полин гіркий (в україні відома як чорнобиль).
- Абсент – це дуже міцний алкогольний напій на основі екстракту, власне, гіркого полину (латинською – Artemisia absinthium). Далеко не кожен подужає його, адже міцність абсенту – від 55% і аж до 89,9% (зазвичай 70%).
Любителі абсенту – Дега, Мане та Пікассо / Фото Alamy
Чому абсент був такий популярний, особливо серед "творчої молоді"
Все просто: тоді, у пізньому середньовіччі та новому часі, вважали, що з полину до абсенту у процесі виробництва напою "перекочовує" речовина туйон, яка є галюциногеном.
- Та згодом хіміки довели, що в абсенті є лише її тьмяні залишки…
Ось із таких приладів крапля за краплею збирали абсент у барах XIX століття / Фото pinterest
Але люди вірили. Хоч, може, дрібка правди в тому і була. Недарма ж абсент забороняли свого часу окремим законом… Але це вже геть інша історія, її розповімо тобі іншим разом.
Абсент забарвлює життя у святкові кольори й висвітлює його темні безодні,
– Бодлер, "Отрута".
До слова, про колір: абсент класичний – смарагдово-зелений (хоча буває й інших кольорів) через хлорофіл. А хлорофіл розкладається під впливом сонячних променів – тому справжній абсент завжди у темних пляшках.
Абсент – смарагдовий, але буває й інших кольорів / Фото pinterest
Абсент солодкий
Як правильно пити абсент
Пити абсент і не закушувати – хех… Це не та історія, що з віскі, коньяком чи ромом. Тут таки доведеться дещо додати. Хоча безумці та сміливці, буває, вживають його й без нічого.
Зверни увагу на пляшку – 55%, це найслабший абсент із можливих / Фото pinterest
Так званий класичний спосіб описаний чи в усіх джерелах, де можна зустріти слово "абсент" – ось він:
- На спеціальну ложку з дірочками кладеш шматочок рафінованого цукру. Ложку ж кладеш на порожній келих.
- Тоді тоненькою цівкою наливаєш смарагдовий абсент. Та це ще не все: цукор треба підпалити.
- А далі якийсь час насолоджуєшся спогляданням, як крапельки карамелі стікають у келих.
- Потім – хімія: до абсенту в келих доливаєш холодну воду десь у пропорції один до трьох. І випиваєш суміш.
Так званий класичний спосіб – абсент із водою й карамеллю / Фото pinterest
Звісно, дірява ложка і рафінад – не те, що завжди під рукою. Тож можна й просто змішати цукор із водою (один до двох), а потім залити сироп у келих.
- Але буває й таке, що ні ложки, ні цукру не дістати, а абсент – ось він. Що ж, тоді склянку води змішуєш зі склянкою абсенту (зрештою, пропорції можеш підібрати сам, які тобі ближчі). От і все, так і п'єш.
Тільки, будь ласка, дуже, дуже, дуже обережно! Бо…
Після першої склянки абсенту ти бачиш світ таким, яким хотів би його бачити. Після другої бачиш світ, якого не існує. У підсумку ж... Ти бачиш світ якраз таким, яким він і є. А це найгірше, що може трапитися з людиною,
– Оскар Уайльд.
До слова, не дивуйся, що абсент стане каламутним, коли ти додаси у нього воду: це нормально – ефірні масла деяких складників напою вступають з водою в хімічну реакцію і створюють емульсію.
- На це можеш не зважати. Правдиво, це навіть добре, адже доводить, що абсент справжній – не підробка.
Абсент мутніє, коли у нього додати воду – це добре, отже він не підроблений / Фото pinterest
Чим правильно закушувати абсент
О, мало не забули: як пити – зрозуміло, але чим же абсент закушувати? Тут теж немає ідеальних чи автентичних порад. Але на допомогу, як завжди, приходять фахівці з Університету Застілля. Ось що вони радять:
- Закушувати абсент французьким або швейцарським сиром із цвіллю.
- Також можна брати зелені оливки, кисленьке яблуко або також кислий виноград.
- Цитрусові та гіркий шоколад добре пасуватимуть до коктейлів на основі абсенту.
Кілька коктейлів на основі абсенту / Фото Alamy
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