Якось популярний актор Джонні Депп дав влучну характеристику напою: абсент – це коли "п'єш, п'єш, і раптом розумієш, чому Ван Гог відрізав собі вухо". ​Men 24 розібрався, що ж такого особливого в абсенті, що ним захоплювалися безліч знаменитих чоловіків.

Абсент гіркий

Оспіваний Рембо, Золя, Уайльдом, Бодлером, Гемінгвеєм, де Мопассаном, змальований Дега, Мане та Пікассо – так, це все він, абсент. Сьогодні Men 24 долучиться до спроби якщо не оспівати, то бодай описати його.

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Що таке абсент

Абсент – походить від грецького слова, яким позначали рослину полин гіркий (в україні відома як чорнобиль).

Абсент – це дуже міцний алкогольний напій на основі екстракту, власне, гіркого полину (латинською – Artemisia absinthium). Далеко не кожен подужає його, адже міцність абсенту – від 55% і аж до 89,9% (зазвичай 70%).



Любителі абсенту – Дега, Мане та Пікассо / Фото Alamy

Чому абсент був такий популярний, особливо серед "творчої молоді"

Все просто: тоді, у пізньому середньовіччі та новому часі, вважали, що з полину до абсенту у процесі виробництва напою "перекочовує" речовина туйон, яка є галюциногеном.

Та згодом хіміки довели, що в абсенті є лише її тьмяні залишки…



Ось із таких приладів крапля за краплею збирали абсент у барах XIX століття / Фото pinterest

Але люди вірили. Хоч, може, дрібка правди в тому і була. Недарма ж абсент забороняли свого часу окремим законом… Але це вже геть інша історія, її розповімо тобі іншим разом.

Абсент забарвлює життя у святкові кольори й висвітлює його темні безодні,

– Бодлер, "Отрута".

До слова, про колір: абсент класичний – смарагдово-зелений (хоча буває й інших кольорів) через хлорофіл. А хлорофіл розкладається під впливом сонячних променів – тому справжній абсент завжди у темних пляшках.



Абсент – смарагдовий, але буває й інших кольорів / Фото pinterest

Абсент солодкий

Як правильно пити абсент

Пити абсент і не закушувати – хех… Це не та історія, що з віскі, коньяком чи ромом. Тут таки доведеться дещо додати. Хоча безумці та сміливці, буває, вживають його й без нічого.

До речі, Men 24 писав і про інші напої – як їх споживати та чим закусувати: горілка, віскі, коньяк, ром, текіла (клацай на посилання та споживай правильно).



Зверни увагу на пляшку – 55%, це найслабший абсент із можливих / Фото pinterest

Так званий класичний спосіб описаний чи в усіх джерелах, де можна зустріти слово "абсент" – ось він:

На спеціальну ложку з дірочками кладеш шматочок рафінованого цукру. Ложку ж кладеш на порожній келих.

Тоді тоненькою цівкою наливаєш смарагдовий абсент. Та це ще не все: цукор треба підпалити.

А далі якийсь час насолоджуєшся спогляданням, як крапельки карамелі стікають у келих.

Потім – хімія: до абсенту в келих доливаєш холодну воду десь у пропорції один до трьох. І випиваєш суміш.



Так званий класичний спосіб – абсент із водою й карамеллю / Фото pinterest

Звісно, дірява ложка і рафінад – не те, що завжди під рукою. Тож можна й просто змішати цукор із водою (один до двох), а потім залити сироп у келих.

Але буває й таке, що ні ложки, ні цукру не дістати, а абсент – ось він. Що ж, тоді склянку води змішуєш зі склянкою абсенту (зрештою, пропорції можеш підібрати сам, які тобі ближчі). От і все, так і п'єш.

Тільки, будь ласка, дуже, дуже, дуже обережно! Бо…

Після першої склянки абсенту ти бачиш світ таким, яким хотів би його бачити. Після другої бачиш світ, якого не існує. У підсумку ж... Ти бачиш світ якраз таким, яким він і є. А це найгірше, що може трапитися з людиною,

– Оскар Уайльд.

До слова, не дивуйся, що абсент стане каламутним, коли ти додаси у нього воду: це нормально – ефірні масла деяких складників напою вступають з водою в хімічну реакцію і створюють емульсію.

На це можеш не зважати. Правдиво, це навіть добре, адже доводить, що абсент справжній – не підробка.



Абсент мутніє, коли у нього додати воду – це добре, отже він не підроблений / Фото pinterest

Чим правильно закушувати абсент

О, мало не забули: як пити – зрозуміло, але чим же абсент закушувати? Тут теж немає ідеальних чи автентичних порад. Але на допомогу, як завжди, приходять фахівці з Університету Застілля. Ось що вони радять:

Закушувати абсент французьким або швейцарським сиром із цвіллю.

Також можна брати зелені оливки, кисленьке яблуко або також кислий виноград.

Цитрусові та гіркий шоколад добре пасуватимуть до коктейлів на основі абсенту.



Кілька коктейлів на основі абсенту / Фото Alamy

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