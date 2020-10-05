Есть такой миф, что ликеры – женские напитки. Вообще нет. На самом деле их любят все возможные пола и гендера. Другой миф – что ликер всегда слабоалкогольный. Ага, особенно когда в нем крепость 75%. В общем, каждому поклоннику алкоголя следует знать, как пить ликер и как закусывать. Men 24 с радостью об этом расскажет.

Свой любимый ликер я не пью – только нюхаю, как одеколон,

– Джонни Депп.

Сегодня Men 24 рассказывает, как пить ликер, какими порциями, как закусывать – чтобы и удовольствие получить, и не упасть под стол от коварной прочности этого вида алкогольных напитков.

Правильная мужская закуска Что такое джин, как его пить и зачем ему тоник

Что скрывается за словом "ликер"

Что такое ликер

Слово "ликер" имеет максимально простое и понятное происхождение – от латинского liquor, то есть "жидкость".

Сердце этого напитка – алкоголь (от 12% и даже до 75%), в котором настаивали фрукты, травы или вообще любые растительные компоненты. Часто в составе есть яйца и сливки. Но главное – сахар.

В ликерах сахара обычно от 25% до 60%.

Что следует помнить: если ликер имеет 40% прочность, как водка, и при этом сладкий, возникает ложное ощущение, что от него не опьянеешь.

Не поддавайся на это заблуждение! Ликер как и любой крепкий алкоголь влияет на твой организм.



Даже если ликер похож на сливочный крем – это все же крепкий алкоголь / Фото pixabay

Какие бывают ликеры

Классификаций ликеров очень много, вряд ли стоит концентрировать на них твое внимание. Человеку, который их потребляет, а не производит, достаточно знать, что ликеры есть:

Крепкие, 35 – 45% спирта и 30 – 50% сахара (Кампари, Апероль, Егермейстер).

Десертные, 25 – 30% спирта и 25 – 30% сахара (Амаретто, Лимончелло, Самбука).

И кремовые, 15 – 23% спирта и 50 – 60% сахара (Бейлис, Irish Cream и все, название которых начинается с Creme).



Ликеры бывают крепкие, десертные и кремовые / Фото pixabay

Как правильно пить ликер

Правила потребления ликеров

Правила есть, но они довольно демократичны. Потому как ликеры бывают очень разные.

Они имеют специфические запахи, вкусы и так далее – поэтому прежде чем пить, надо просто изучить выбранный продукт. Чтобы не говорить потом: "Ой, тот ликер... Лучше бы я купил сироп от кашля!"

В целом ликеры употребляют чистыми, со льдом, с минералкой, соками, молоком, мороженым, шоколадом холодным и горячим и так далее. Добавляют их и в коктейли. Выбор способа потребления зависит от твоего вкуса или твоей привычки.

Но есть важные вещи , которые обязательно надо знать о потреблении ликеров.



Выбор способа потребления ликера зависит от твоих вкусов и привычек / Фото pixabay

Важные вещи о потреблении ликеров, которые надо знать

Неразбавленными (чистыми) обычно пьют сладкие ликеры после "я уже наелся" (как дижестив), а горькие можно пить чистыми, когда "я уже голодный" (как аперитив).

Аперитив лучше пить одним глотком – тогда приходит приятное и теплое послевкусие.

Дижестив лучше пить легкими маленькими глоточками.

Стоит знать! Дижестив как составляющая гастрономической культуры: что это такое и с чем подавать

Пить любой ликер следует чуть прохладным (когда "хух, а так жарко было"), но не холодным (когда "брр, аж зубы ломит").

Заметь, что сливочные ликеры нельзя смешивать с кислыми соками и цитрусовыми – они просто расслоятся.

И учти, что ни один ликер совершенно никак не совмещается ни с одним табачным изделием . То есть, ликер плюс сигарета – нет, нет, и еще раз нет. Моветон, не комильфо, да и просто не вкусно.



Правила потребления ликеров демократичны, но они есть / Фото pixabay

Чем закусывать ликеры

Есть ликеры, которые не нужно закусывать. Это, например:

Бехеровка. Ее пьют чистой или добавляют в чай ​​или кофе.

Самбука. Ее разбавляют водой или пьют со льдом.

Егермейстер. Та же история. Хотя ломтик апельсина или лимона с корицей не помешает.

О культуре потребления всех этих напитков мы поговорим в отдельных статьях. Сейчас же запомни простое правило выбора закуски к ликерам :

Отталкивайся от вкуса.



Шоколад – к шоколадному, лимон – к лимонному / Фото pixabay

Для понимания: к вишневому ликеру бери засахаренную вишню, а к ванильному – ванильное печенье и бисквит, к любым фруктовым напиткам хорошо подойдет фруктовая нарезка и так далее по аналогии.

Только, пожалуйста, не забывай о том, что чрезмерное потребление алкоголя вредно для здоровья. Да, и ликеров – тоже. 25 (на 50) миллилитров – вполне достаточная доза , которая будет и вкусной, и полезной. Поверь, больше – не надо.

Ликер имеет один неприятный признак, как вот крысиный яд или благотворительность: чем больше его пьешь, тем меньше пользы,

– Карлос Руис Сафон, "Лабиринт призраков".



50 миллилитров ликера – вполне достаточная доза для наслаждения / Фото pixabay