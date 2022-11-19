І, безумовно, у цій царині кожен знак Зодіаку має свої особливості. Ми вже дізнавалися про Овнів, Тельців та Близнюків, а тепер на Men 24 розповімо про нюанси близькості з Раками.

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Раки: напівправда і довгі запливи

Бажання Рака змінюються так само часто, як і його астрологічний патрон – Місяць. Та ось що слід знати:

Коли Раку хтось подобається, він зазвичай затискає його в клешнях і не відпускає вже ніколи.

Люди цього знаку Зодіаку такі ж захисні та колючі, як і їхній символ – рак.

Але – вони ж належать до знаків води, а отже є дуже емоційними, і, можна сказати, носять своє серце на рукаві.

Що цікаво: Раки люблять бути відданими, та це означає (для них), що вони неохоче відпускають свої захоплення. І, бува, накопичують їх кілька. Тож за увагу Раків доведеться поборотися.

Ще зауважимо, що Раки люблять, скажімо так, довгі запливи. Їхній сексуальний стиль, ймовірно, тотемно пов’язаний із тим, як раки спаровуються: самка зберігає сперму самця, поки не буде готова її використати. Тож і Рак зберігатиме всю свою енергію, поки не буде готовий до сексуального запою.



З Раками – готуйся до дуже довгих запливів із перервою на сніданок / Фото @lookstudio

А після сексу Раки залюбки готуватимуть тобі смачний сніданок. У ліжко. Перед другим заходом.

Нагадаємо, Раки не надто відверті, а отже – ти не зможеш очікувати, що з тобою будуть цілком чесними.

А от напівправду ти чутимеш часто. Тобто, прямо питати, що їх збуджує, сенсу немає. Та у нас є підказки!

Це груди, соски та все, що їх стосується (від ніжних пестощів до застосування гарячого воску).

Чого Раки не люблять? Безлад. Їх ніколи не зацікавить людина, яка не може організувати своє життя чи бодай свою квартиру, у яку Рака запрошує.

Щодо поз: Раки люблять бути зверху, особливо у позі вершниці чи зворотньої вершниці. Причому це символічно: перший випадок свідчить, що Рак відкритий до любові та почуттів, другий – що він почувається сором’язливим та вразливим.