Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт вяленой утиной грудки, а также алкогольного коктейля Apple Honey.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff .

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На этот раз мы расскажем, как приготовить вяленую утиную грудку с хурмой и трюфельным соусом, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Apple Honey от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в учреждениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что мед идеально сочетается с трюфелем, а трюфель – с уткой. Поэтому в этом блюде поддерживается идеальный баланс, который сочетает все вкусовые элементы. Хурма и утка – неоклассическое сочетание среди новой волны шефов, которые импровизируют и сочетают сладкие вкусы и вяжущее тяжелое мясо.

Вяленая утиная грудка с хурмой и трюфельным соусом



Вяленая утиная грудка – изысканное блюдо, которое понравится каждому / Фото Nemiroff

Ингредиенты на 2 порции:

Страчателла – 125 граммов

Сливки 33% жирности – 40 грамм

Утка копченая (грудка) – 30 граммов

Оливковое масло – 20 граммов

Трюфельное масло – 10 граммов

Лимонный сок – 20 граммов

Цветочный мед – 20 граммов

Зеленое масло – 5 граммов

Хурма – 30 граммов

Листья настурции – 2 – 3 штуки

Приготовление вяленой утиной грудки:

Соус: соединяем мед с соком лимона, добавляем оливковое и трюфельнре масло, перебиваем все это с помощью блендера.

Собираем блюдо:

Выкладываем страчателлу, перемешанную со сливками; На нее выкладываем нарезанную тонкими слайсами хурму и сверху нее – слайсы вяленой утиной грудки; Поливаем все соусом; Украшаем блюдо листьями настурции и сбрызгиваем зеленым маслом.



Мед в водке Nemiroff отлично сочетается с утиной грудкой / Фото Nemiroff

Подавать вяленую утиную грудку мы рекомендуем с алкогольным коктейлем Apple Honey. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая подчеркнула, что водка с медом, перцем чили и 27 травами, на основе которой готовится напиток, идеально подходит к утке. В коктейле она пыталась подчеркнуть медовую водку с помощью яблочных нюансов, а также ноток амаретто, острого битера с корицей. Они прекрасно играют в тандеме с хурмой и трюфелем из блюда Аика Вейшторта.

Приготовление алкогольного коктейля Apple Honey

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 миллилитров

Ликер Green Apple – 20 миллилитров

Ликер Амаретто – 15 миллилитров

Микс натуральных кислот – 25 миллилитров

Сахарный сироп – 10 миллилитров

Острый битер с корицей – 4 – 5 капель

Приготовление коктейля Apple Honey:

Добавь Nemiroff De Luxe Honey Pepper и другие ингредиенты в стакан для смешивания, наполненный льдом; Аккуратно перемешай все с помощью барной ложки и перелей через стейнер в холодный стакан.



Наслаждайся коктейлем Apple Honey в хорошей компании / Фото Nemiroff

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