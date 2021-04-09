Вяленая утиная грудка с хурмой и коктейль Apple Honey: варианты фудпейринга
Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт вяленой утиной грудки, а также алкогольного коктейля Apple Honey.
Источник:24 канал
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить вяленую утиную грудку с хурмой и трюфельным соусом, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Apple Honey от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что мед идеально сочетается с трюфелем, а трюфель – с уткой. Поэтому в этом блюде поддерживается идеальный баланс, который сочетает все вкусовые элементы. Хурма и утка – неоклассическое сочетание среди новой волны шефов, которые импровизируют и сочетают сладкие вкусы и вяжущее тяжелое мясо.
Вяленая утиная грудка с хурмой и трюфельным соусом
Вяленая утиная грудка – изысканное блюдо, которое понравится каждому / Фото Nemiroff
Ингредиенты на 2 порции:
- Страчателла – 125 граммов
- Сливки 33% жирности – 40 грамм
- Утка копченая (грудка) – 30 граммов
- Оливковое масло – 20 граммов
- Трюфельное масло – 10 граммов
- Лимонный сок – 20 граммов
- Цветочный мед – 20 граммов
- Зеленое масло – 5 граммов
- Хурма – 30 граммов
- Листья настурции – 2 – 3 штуки
Приготовление вяленой утиной грудки:
Соус: соединяем мед с соком лимона, добавляем оливковое и трюфельнре масло, перебиваем все это с помощью блендера.
Собираем блюдо:
- Выкладываем страчателлу, перемешанную со сливками;
- На нее выкладываем нарезанную тонкими слайсами хурму и сверху нее – слайсы вяленой утиной грудки;
- Поливаем все соусом;
- Украшаем блюдо листьями настурции и сбрызгиваем зеленым маслом.
Мед в водке Nemiroff отлично сочетается с утиной грудкой / Фото Nemiroff
Подавать вяленую утиную грудку мы рекомендуем с алкогольным коктейлем Apple Honey. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая подчеркнула, что водка с медом, перцем чили и 27 травами, на основе которой готовится напиток, идеально подходит к утке. В коктейле она пыталась подчеркнуть медовую водку с помощью яблочных нюансов, а также ноток амаретто, острого битера с корицей. Они прекрасно играют в тандеме с хурмой и трюфелем из блюда Аика Вейшторта.
Приготовление алкогольного коктейля Apple Honey
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 миллилитров
- Ликер Green Apple – 20 миллилитров
- Ликер Амаретто – 15 миллилитров
- Микс натуральных кислот – 25 миллилитров
- Сахарный сироп – 10 миллилитров
- Острый битер с корицей – 4 – 5 капель
Приготовление коктейля Apple Honey:
- Добавь Nemiroff De Luxe Honey Pepper и другие ингредиенты в стакан для смешивания, наполненный льдом;
- Аккуратно перемешай все с помощью барной ложки и перелей через стейнер в холодный стакан.
Наслаждайся коктейлем Apple Honey в хорошей компании / Фото Nemiroff
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Наслаждайся Apple Honey и вяленой утиной грудкой с хурмой в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.
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