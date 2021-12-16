Rosetta, Dawn, New Horizons: найцікавіше про астероїдні місії людства

Пригадаєш, які астероїди людям вдалося впіймати вперше завдяки фотокамерам? А до яких вдалося вперше доторкнутися?

Якщо не пам’ятаєш – перечитай про місії Galileo, Shoemaker, Cassini, а ще – про Deep Space 1, Stardust та Hayabusa. Але, звісно, маємо ще що розказати.

Також цікаво Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Попри комету: Стейнс та Лютеція

Космічний корабель Rosetta Європейського космічного агентства успішно добрався до комети Чурюмова-Герасименко (6 серпня 2014) та висадив на її поверхню зонд Philae.

Rosetta стартувала 2 березня 2004. Та ще до основної частини місії вона здійснила 2 обльоти астероїдів.

А саме – рідкісного енстатиту (містить силікати) Стейнса у вересні 2008 (6,6 кілометра) і Лютеції (130 кілометрів) у липні 2010.



Астероїд Стейнс / Фото ESA



Астероїд Лютеція / Фото ESA

Світанок: Веста

Космічний корабель NASA Dawn ("Світанок") відправили у 2007 році, 27 вересня, до карликової планети Церера – найбільшого космічного тіла у поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Туди він долетів 6 березня 2015, але перед тим встиг провести і майже 14 місяців (у 2011 – 2012) на орбіті Вести – другого за масою об’єкта тому ж поясі.



Веста / Фото NASA

Нові горизонти: Аррокот

Місію NASA New Horizons ("Нові горизонти") створили, щоб пролетіти повз Плутон, що вона й здійснила успішно у 2015.

І от яка штука – корабель ще був у доброму стані й мав паливо .

. Тому вчені вирішили відправили його до 2014 MU69 – це космічне тіло якраз відкрили після запуску New Horizons.

Апарат обдивився 2014 MU69, і визначив, що цей об’єкт поясу Койпера (тепер він має офіційну назву – Аррокот) є контактним двійковим – тобто він виник, коли два космічні камені м’яко "занурилися" один в одного.

До теми про згадану вище комету Чуюмова-Герсименко дивися відео:

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.