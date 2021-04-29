Иногда наши любимые актрисы появляются в фильмах в весьма неожиданных амплуа. Например, в качестве стриптизерш. И на этот раз мы сосредоточимся на голливудских красавицах, которые променяли привычный для себя образ на откровенный наряд, чтобы сняться в кино.

А ты знал, что Джессика Альба, Натали Портман, а также Деми Мур снялись в фильмах в ролях стриптизерш. К твоему вниманию подборка жарких фильмов, в которых любимые голливудские актрисы появились в откровенных образах!

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1. Джессика Альба – "Город грехов"

Волшебная Джессика Альба появилась в образе соблазнительницы, которая умело пользуется лассо. В 2005 году она снялась в фильме "Город грехов".

"Я просто тренируюсь, чтобы быть здоровой. Поэтому это уже было частью подготовки. И я ходила в стрип-клубы, чтобы посмотреть, как это делают стриптизерши", – рассказала Альба о подготовке к съемкам.



Джессика Альба предстала в образе стриптизерши с лассо / Кадр из фильма

2. Джина Гершон и Элизабет Беркли – " Шоугёлз "

Этот фильм можно назвать одним из самых противоречивых. А еще он однозначно заслуживает твоего внимания, если ты не видел ленту 1995 года, снятую Полом Верговеном. Мы рекомендуем не читать размышления критиков в отношении его, а просто добавить в список фильмов, обязательных к просмотру.



Фильм "Шоугёлз" можно считать одним из самых противоречивых / Кадр из фильма

3. Деми Мур – "Стриптиз"

Деми Мур стала самой высокооплачиваемой женщиной в Голливуде. Это стало возможным благодаря съемкам в фильме "Стриптиз" 1996 года. За участие в нем она получила чек на 12,5 миллиона долларов.

"Стриптиз был для меня бешеным риском. Мне было сложно заниматься танцами и стриптизом", – призналась Деми.



Деми Мур получила за съемки в этом фильме 12,5 миллиона долларов / Кадр из фильма

4. Натали Портман – "Близость"

Обворожительная Натали Портман никогда не раздевалась в фильмах. Но она сделала исключение для фильма "Близость", снятого в 2004 году. Правда, все обнажения из фильма Майкла Николса вырезали.

"Мы заключили своего рода сделку, пока мы будем снимать, мы просто будем делать все. А потом он все обрезал и показал мне, чтобы я согласовала результат", – отметила Портман.



Натали Портман рассказала, что откровенные сцены из фильма вырезали по ее просьбе / Кадр из фильма

5. Сальма Хайек – "Американо"

В несравненной Сальмы Хайек есть форма для экзотических танцев. Все благодаря завораживающим движениям в бикини в фильме "От заката до рассвета". Она также разделась в фильме "Догма" 1999 года. А в 2011 году на экраны вышел фильм "Американо". В нем Сальма играет депортированную мексиканскую стриптизершу, которая получила в наследство квартиру в Париже.



Сальме Хайек чрезвычайно подходит образ стриптизерши / Кадр из фильма

6. Хелли Берри – "Фрэнки и Элис"

Сексуальная Берри сыграла красивую стриптизершу с раздвоением личности в канадском фильме 2010 года.

"Там не так много исследований, чтобы сыграть стриптизершу. Ты просто снимаешь одежду. Это, как просто!", – рассказала об опыте съемок она.



Берри призналась, что для этой роли нужно было просто снять одежду / Кадр из фильма

7. Кристен Стюарт – "Добро пожаловать к Райли"

Актриса Кристен Стюарт раскрыла непослушную сторону в фильме "Добро пожаловать к Райли" 2010 года. Исследуя свою роль 16-летней стриптизерши в фильме, она пошла в местный стрип-клуб. Там ей сразу же предложили работу.

"Я пошла в стрип-клуб с режиссером и художником по костюмам. И это была странная группа людей, которые шли в клуб посреди дня, и мне сразу же предложили работу. Я танцевала на пилоне 2 недели. У меня все ноги в синяках – больно!", – призналась она.



Кристен Стюарт призналась, что ей было непросто готовиться к съемкам / Кадр из фильма

8. Линдсей Лохан – "Я знаю, кто убил меня"

Скандальная Линдсей Лохан снялась в фильме категории B "Я знаю, кто убил меня" в 2007 году.

"Это действительно сложно, на этих пилонах... Были эти женщины, которые такое вытворяли, и я подумала: "Да, я действительно не могу этого сделать", – рассказала Линдсей.

Но азарт взял верх. Поэтому актриса старалась изо всех сил, чтобы сыграть стриптизершу сполна.



Настойчивость актрисы помогла ей справиться с пилоном / Кадр из фильма

9. Хизер Грэм – "Мальчишник в Вегасе"

Хизер призналась, что ей понравилось играть сексуальную стриптизершу Джейд в "Мальчишнике в Вегасе". Все потому, что ее собственная жизнь, по мнению звезды, безумно скучная.

"В реальной жизни я довольно скучная. Я не пью, я не такая уж удивительная, поэтому играть этих диких персонажей на экране – это весело", – отметила она.



Для Хизер Грэм съемки в фильме позволили добавить перчика в ее жизни / Кадр из фильма

10. Джессика Тимберлейк – "Окись"

Каждый, кто видел этот фильм 2009 года, знает, что Джастин Тимберлейк – настоящий счастливчик. Его жена лишает дара речи молодого Эдди Редмэйна, щеголяя своим совершенным телом в откровенной сцене из фильма "Окись". Рекомендуем к просмотру.



Джастину Тимберлейку однозначно повезло с женой / Кадр из фильма

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