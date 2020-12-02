Древний мир в сознании каждого из нас – романтический и таинственный, овеянный легендами из книг и фильмов. Но каким этот мир был на самом деле? Сегодня поговорим о "ящике" Пандоры, гладиаторах, особенностях римской гигиены и проблеме роста.

Где правда в мифе о Пандоре? Действительно ли гладиаторы постоянно умирали на арене? Неужел и гладиаторы имели идеальные тела? Это правда, что жители Древнего Рима были чистюлями? И разве не выдумка, что раньше люди были ниже?

На эти вопросы попытался найти ответ Men 24 во второй части разведки о мифах вокруг древнего мира.

Здесь – начало истории 10 мифов о древнем мире, в которые почему-то до сих пор верят – часть 1

Миф: Пандора открыла ящик

Если верить древнегреческому преданию, Пандора – первая женщина на Земле – открыла данный ей Зевсом ящик со всеми бедами мира. Поняла, что натворила... И закрыла ящик. Но в тот момент в нем осталась только надежда.

Выражение "ящик Пандоры" стало крылатым с легкой руки Эразма Роттердамского в XVI веке. Он переводил рассказ Гесиода о Пандоре на латынь и перепутал pythos с другим греческим словом – pyxis, ящик.

Да, на самом деле в мифе не упоминается никакой ящик. Зевс вручил Пандоре пифос – большую керамическую посудину для оливкового масла.



Пандора, Лоуренс Альма-Тадема / Фото The Athenaeum

Миф: г ладиаторы дрались насмерть

Гладиаторского бой зачастую представляют как кровавую расправу или резню до последней капли крови. Но исследования ученых давно доказали, что г ладиаторы самом деле умирали далеко не так часто, как принято считать.

Гибель гладиатора на арене – это огромная потеря инвестиций. Перед играми желающие принять участие арендовали гладиаторов у тренеров. Если боец погибал, спонсор должен был выплатить почти 50-кратную стоимость аренды.

Да и тренировки, подготовка гладиатора – процесс длительный и дорогой (как и подготовка любого современного профессионального спортсмена). Так что после боя побежденного гладиатора не добивали, а лечили.



Палец вниз, Жан-Леон Жером / Фото Phoenix Art Museum

Миф: у гладиаторов был идеальный пресс

Во всем виноваты режиссеры. Для красивой картинки они упорно рисовали гладиаторов как мускулистых красавцев-атлетов, часто еще и эротично полуобнаженных. На самом деле гладиаторы не были мечтой каждой женщины.

Исследования антропологов, изучавших останки бойцов, показали, что те употребляли мало животного белка, зато ели много бобовых и зерновых. Плиний также утверждал, что гладиаторов называли hordearii – "пожиратели ячменя".

И делали они так не потому, что не любили мяса: просто такая диета наращивала подкожный жир, а он защищал от ранений. У упитанного бойца было больше шансов избежать повреждений внутренних органов.



Идеальный пресс – реальность, но идеальный пресс у гладиаторов – миф / Кадр из сериала "Спартак: Боги арены"

Миф: у римлян была замечательная гигиена

У римлян были водопроводы, канализация, бани, акведуки. А средневековые люди выплескивали ночные горшки из окон прямо на улицы. Деградация, не так ли?

Так, да не так. Археологи хорошо знают, что люди Рима массово страдали от кишечных паразитов, блох, вшей, дизентерии, тифа и холеры. Беда в том, что воду в банях и туалетах римляне меняли очень редко.

А еще и для интимной гигиены использовали многоразовые губки на палках – ксилоспонгиумы. Брали их, вытирались – подмывались, и бросали обратно в сосуд с грязной водой. И точно так же делал следующий посетитель.



Ксилоспонгиум / Фото из Wikipedia

Миф: л юди прошлого были намного ниже

Есть люди, которые верят, что тысячи лет назад Землю населяли гиганты. Есть люди, которые считают, что в давние времена все были коротышками. А вот археологи знают: жители нашей планеты всегда были примерно такого же роста, как и мы сейчас.

Средний рост в человеческой популяции не является показателем стабильным, люди в разные времена становились то чуть выше, то чуть ниже. Влияли на это изменение условий жизни – питание, состоянии здоровья. Проще говоря, когда жизнь легче – люди становятся немного выше, когда труднее – немножко ниже.

К слову, за последние 150 лет средний рост жителя развитых стран увеличился примерно на 10 сантиметров. До тех пор он уменьшался – от 174 в раннем Средневековье до 167 сантиметров в XVII – XVIII веках.



Иллюстрация Томаса Бальета к "Путешествиям Гулливера" Джонатана Свифта / Фото Projeto Gutenberg