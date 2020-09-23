Это вам не библиотека: как правильно вести себя в мужском туалете – 10 правил этикета
Зашел в общественный туалет, выполнил задуманное, вышел? Э, нет. Не так все просто. Есть целый ряд правил (серьезных и не очень), которые мужчина должен соблюдать согласно правилам этикета. Что это за правила – читай в статье. Заодно и проверишь себя – знаешь, и следуешь.
Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах,
– профессор Преображенский ("Собачье сердце" Михаила Булгакова).
Как никогда уместная цитата. Итак, Men 24 расскажет тебе, какие правила о посещении общественного туалета надо помнить (и соблюдать их), чтобы там не возникало разрухи. Ни в туалетах, ни в головах.
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Сразу заметим: "туалетные правила" в большинстве своем – неписаные. Но они есть, и мы их сейчас как раз и запишем.
Неписаные правила поведения в общественном туалете тоже следует выполнять / Фото pixabay
Этикет: что в общественном туалете делать не надо
- Не надо класть руки на пояс, опираться на стену, ковыряться в носу. Лучше держи штаны и своего "друга", чтобы направлять струю, попадать в писсуар или унитаз, а не на стены, пол и соседей.
- Не надо искать самый большой писсуар в зале. Обычно они одинакового размера, разве что различной высоты – под рост. Этикет советует: прежде всего занимай писсуар в уголке, а если он уже занят – становись не рядом, а хотя бы через один.
- Не надо занимать три писсуара сразу, расставляя ноги на всю возможную ширину аж до шпагата. Во-первых, это не красиво. Во-вторых, неудобно. В-третьих, штаны могут порваться.
А вы думали, что туалет – не место для юмора? / Фото pixabay
- Приступил к делу? Помолчи. Не надо начинать разговор "о погоде" с соседями по туалету. И звонить никому тоже не надо – зачем кому-то чужому знать, как у тебя дела, если у них есть свои? Да и "подсказка друга" при таких обстоятельствах совершенно ни к чему.
- Не надо в туалете есть. Или пить. И жвачку жевать тоже не надо. Ты не представляешь, как это отвлекает. Или представляешь – но почему-то забываешь об этих представлениях.
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- Не надо касаться других людей. В целом, этого не стоит делать никогда без разрешения, но в туалете – ну совсем нельзя. Вот представь, что ты подошел к писсуару, спустил штаны, начал мочиться, а тут кто-то тебя хлопает по плечу. Можно же обо… Ну, ты понимаешь.
- Не надо петь и слушать музыку, особенно на громкоговорителе, даже если это помогает тебе расслабиться. А вдруг сообщат о минировании, все эвакуируются, а ты застрянешь. В туалете. Это же жутко.
Бывает всякое, но что бы там ни было – правила этикета это не отменяет / Фото pixabay
- Не надо оставлять двери открытыми, если ты зашел в кабинку или вообще в зал. Стояние со спущенными штанами – несколько интимный момент, чем меньше за ним людей наблюдают – тем лучше.
- Не надо проверять, насколько далеко ты можешь стать от писсуара, все еще попадая в цель. Никто не сомневается, что ты можешь попасть метров со ста, но лучше стой вплотную.
- Не надо оставлять сиденья в брызгах после себя. Если ненароком осталось что-то – немедленно убери, воспользуйся туалетной бумагой.
Заботься о комфорте того, кто придет следом! / Фото pixabay
Что делать в общественном туалете: бонусные советы
- Н е забудь расстегнуть ширинку (если она есть) или приспустить штаны.
- Полностью снимать штаны, подштанники, трусы и носки не стоит (это процедура для домашнего туалета).
- Если ты видишь, что в туалете закончилась бумага – да купи, принеси, поставь. Кто же это сделает, если не ты?
- Используй ершик, ведь следы на унитазе – моветон. Если не брал с собой своего, одень резиновые перчатки.
- Освежай воздух. Бери с собой несколько ароматических свечей. Ну, или обычный освежитель.
- Спускай воду. Можно даже несколько раз. Экономить не надо, это же общественный туалет.
- Не сиди в общественном туалете часами, это ж не читальный зал библиотеки. Разве что книга – не оторваться.
Общественный туалет – не читальня, но если книга или газета увлекательная... / Фото pixabay
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