Существует практически бесконечное количество методов эффективного управления своим временем. Однако лучше всего работают те, которые особенно легко реализовать. Сюда входит метод стоимостью 25 тысяч долларов. Его еще называют методом Айви Ли. Рассказываем, чем он такой особенный, что за него просят столько денег!

Источник: GQ

С помощью этого метода можно не только научиться эффективно управлять личным временем. Он позволяет успевать выполнять все рабочие задачи и оставлять время на отдых. Наконец тебе будет хватает 24 часов в сутках!

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История появления метода Айви Ли

История метода появилась благодаря предпринимателю Чарльзу Швабу. Около 100 лет назад он был президентом Bethlehem Steel, второй по величине сталелитейной компании в мире. В начале XX века компания успешно стала публичной. Через успех компании Шваб едва смог справиться со своей работой – и в конце концов нанял консультанта Ирвинга Ли. Последний предложил за четверть часа научить его эффективного метода. Когда Чарльз Шваб испытает метод, он должен перевести столько денег, сколько он ему стоил. Три месяца спустя Чарльз Шваб перевел советнику 25 тысяч долларов.



Используй метод Айви Ли, чтобы каждый твой рабочий день был продуктивным / Фото Unsplash

Как использовать его на практике?

Силой этого метода является то, что он настолько прост в использовании и одновременно дает возможность эффективного управления временем. Все, что тебе нужно – это ручка и бумага. Ирвинг Ли посоветовал Чарльзу Швабу выделить несколько минут в конце дня и записать 6 важнейших задач на предстоящий день. Затем он должен упорядочить их по приоритетам и соответствующим образом пронумеровать.

Как реализовать метод стоимостью 25 тысяч долларов

1. Составь список. В конце рабочего дня видели 5 минут, чтобы записать 6 важнейших задач на предстоящий день.

2. Выдели приоритеты. Теперь подумай, какая задача важная. Расставь все задачи в списке в порядке приоритета.

3. Начни с самого важного задания. На следующий рабочий день начни с задания, которое занимает первое место в твоем списке. Начни с этой задачи незамедлительно, без проверки почты и социальных сетей. Старайся избегать многозадачности.

4. Проверь приоритеты. Когда ты закончишь выполнять задачи, проверь приоритеты. Не всегда можно пройтись по списку в том порядке, который ты считаешь правильным. Твой босс может помешать, подбросив новое срочное дело. Добавь эту задачу в свой список и, возможно, отложения одно из других задач на следующий день.

5. Работай над списком сосредоточенно. Затем работай со списком, пока он не будет готов – или пока ты не закончишь работу. По возможности избегай перерывов и сбоев, пока ты не выполнишь задание. После каждого задания у тебя должен быть небольшой перерыв, во время которого можешь, например, поговорить с коллегами или выпить кофе.

6. Составь новый список. В конце рабочего дня процесс начинается снова: ты выделяешь несколько минут, чтобы записать важнейшие задачи на следующий день, или записываешь в свой список задачу, которую ты не выполнил днем. На следующее утро ты снова начнешь с важнейшей задачи.



Составляй список на каждый рабочий день / Фото Unsplash

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Что делать, если тебя отвлекают?

Иногда бывает непросто соблюдать метода последовательно: коллеги отвлекают разговорами, звонит телефон или твой босс самопроизвольно прерывает ритм. Часто, однако, управление временем сводится не столько к отвлечению внешними факторами, сколько к самоуправлению. Поэтому внеси свой вклад, организуя себя изнутри – это также поможет тебе справиться с внешними отвлекающими факторами.

Решающим фактором является то, что ты не проверяешь электронную почту первым делом утром, а действительно сосредоточиваешься на первом задании. Управление временем часто не удается, потому что ты не работаешь целенаправленно, а начинаешь браться за несколько задач, которые якобы связаны между собой.

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Начинай утро с важной задачи, не отвлекаясь на пустяки / Фото Unsplash