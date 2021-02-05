Кажется, еще вчера мы праздновали начало XXI века, и вдруг – уже 2021. События фильма "Назад в будущее – 2" разворачиваются в 2015 году, "Безумного Макса" – в 2021, а Терминатор прибывает убить Джона Коннора с 2029.

Источник: 24 канал

В таком ли мире мы живем, который предсказывали фантасты? Вроде и нет, но – невероятные технологии из года в год все глубже проникают в нашу жизнь. Сегодня Men 24 вспомнит о тройке таких.

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Облака

Помнишь ли ты времена, когда памяти на телефонах и компьютерах всегда не хватало? А многие это более чем хорошо помнят – не прошло же еще и 20 лет.

Сегодняшнему же интернет-пользователю уже не за что переживать – места на фотографии, фильмы и другой контент хватит. Если даже не на гаджете, то – в облаке.

Эпоха ценных больших жестких дисков миновала – где-то рядом с эпохой MP3. Сейчас весь контент хранят в облаке. Облачных сервисов причем очень и очень много – и бесплатных, и платных.



Облачных сервисов сейчас множество, и они стали незыблемым элементом повседневности / Фото pinterest

И просьба "сбросить на флешку" заставляет задуматься, где этот странный человек провел последние 10 лет... Разве не так? А ты знаешь, где лежит твоя когда-то любимая флешка?

Доставка

Ранее шопинг был утомительным. Надо было ехать в магазин, там – искать нужное, стоять в очередях, отбиваться от назойливых консультантов. Короче говоря, переживать всевозможные неудобства.

Нет, конечно, сегодня так также делают. Но далеко не все – ведь квест, к которому даже подключали родственников и знакомых, стал куда проще. Нет никакой проблемы, чтобы купить рояль в Сиднее с доставкой в ​​Жидачев.

Теперь в 3 – 4 клика можно получить едва ли не все необходимые вещи, вызвать такси, уборку дома, нанять аниматора на день рождения ребенка или отправить цветы девушке.



Сегодня нет проблемы, чтобы купить что угодно и где угодно дистанционно / Фото pinterest

Интернет вещей

Появление технологии интернета вещей и умного дома чрезвычайно облегчает современную жизнь. Теперь можно запрограммировать режим стирки на стиральной машине, проверить наличие продуктов в холодильнике или включить пылесос.

Прости, ты говоришь, что это можно было сделать и раньше? Ну, конечно. Но ведь не дистанционно! Ибо – даже если ты за тысячи километров от своего пылесоса – можешь его включить через приложение на смартфоне.

Технология развивается. Процессоры вскоре будут во всех бытовых предметах – вплоть до лампочек. А, возможно, даже в носках – и тогда прикосновением к смартфону можно будет найти пару к потерянному...



И как-то незаметно мы прекратили жить в обычном доме, а переехали в разумный / Фото pinterest