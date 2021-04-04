Эндрю Ллойд, как и многие люди во время пандемии, обнаружил, что ему очень сложно концентрировать внимание, работая из дома. Поэтому он решил, что следует добавить определенной физической активности, которая позволит держать в тонусе не только тело, но и разум.

Самый простой и доступный вид тренировок, когда абсолютно все закрыто, – бег. Поэтому Эндрю Ллойд решил попробовать ежедневно бегать по 5 километров. На своем ролике он рассказал, как это повлияло на него.

Это интересно Как укрепить тело и ускорить метаболизм: крутая тренировка с гантелями на 500 повторений

"Я чувствую себя менее творческим и продуктивным. Будто странный туман окутал мой мозг. Я думаю, это из-за отсутствия активности", – отметил он в начале ролика.

В попытке повысить свою энергию и концентрацию, он поставил перед собой задачу бегать по 5 километров каждый день. Ранее в 2020 году он начал бегать, но остановился из-за боли в колене.

"Я не пытаюсь похудеть, улучшить кардио или что-то в том же духе. Это скорее умственный вызов", – добавляет он.

Через неделю после начала испытания Ллойд уже видит разницу.

"У меня около 12 различных видов боли в ногах. Что еще важнее, я просто чувствую, что у меня значительно лучше концентрация, значительно лучше ясность мыслей. Тот туман, который меня преследовал, начинает рассеиваться. Мне легче сосредоточиться, легче думать. Я чувствую себя более творческим, и просто мотивированным в этом", – сказал Ллойд.

Он полагает, что в определенной степени это связано с физической активностью, а также витамином D. Бегает он, конечно же, на улице.

"Если у тебя есть ежедневная цель, которую ты выполняешь, и затем, достигнув ее, ты чувствуешь прилив мотивации. Эти небольшие достижения суммируются и заставляют тебя хотеть достичь большего", – добавил он.

С каждым днем ​​Ллойд прогрессирует, а его производительность при каждом забеге улучшается. Он также начинает замечать определенные физические изменения, с видимым ростом мышц в икрах.

"Это не было целью эксперимента, но было приятно почувствовать себя сильнее в ногах", – признался он.

Смотри, как Эндрю Ллойд рассказывает о беге в течение 31 дня:

В последний день он заставляет себя пойти дальше и попробовать пробежать 10 километров. Он накопил достаточную выносливость за предыдущие 30 дней, поэтому смог преодолеть целых 15 километров пути.

Я почувствовал, что вернулся к норме. Мой мозг какое-то время чувствовал себя застоявшимся. Ежедневный бег действительно помог избавиться от этого. Это не было чем-то автоматическим или мгновенным. Нужно было вставать и бежать ежедневно. И сразу после пробежки я чувствовал мотивацию. Это действительно помогло,

– резюмировал Ллойд.

Примечательно Каждый час работы – 60 секунд в планке: как это повлияет на твою физическую форму