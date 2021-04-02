Как укрепить тело и ускорить метаболизм: крутое упражнение с гантелями на 500 повторений
Наконец стало теплее, и можно заниматься не только дома, но и на спортивных площадках. Поэтому мы рекомендуем брать гантели и выбираться на крутую тренировку. Это безумная смесь кардио и функциональных движений. С ее помощью можно не только построить тело мечты, но и ускорить метаболизм.
Источник:Men's Health
В общем тебе нужно будет выполнить 500 повторений. Сразу же отметим, что это под силу не каждому. Поэтому мы рекомендуем начинать с меньшего количества, наращивая его с каждой тренировкой. Только таким образом, ты сможешь достичь желаемых результатов.
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1. Толчки на пресс
- Выполняй 50 повторений
Положи гантели на плечи ладонями внутрь. Сделай вдох, и напряги корпус. Опусти ноги в коленях и используй их, чтобы вытеснить гантели над головой. Опусти гантели. Повтори упражнение.
Это упражнение положительно влияет на твой пресс / Фото wodstar
2. Бег на 400 метров
Дистанции короткие, поэтому делай все возможное с самого начала. Беги максимально быстро, а также не забывай о движениях руками. Следи за тем, чтобы твои шаги были последовательными. Также не стоит забывать о правильном дыхании, чтобы после этой дистанции не нужно было восстанавливаться в течение 20 минут.
Следи за правильностью дыхания во время бега / Фото menshealth
3. Подъем гантелей
- Тебе нужно выполнить 100 повторений
Возьми гантели, встань прямо, держа их по бокам. Резко встань, сделав небольшой прыжок. Используй инерцию, чтобы поднять гантели к плечам. Встань прямо, опусти гантели вниз и повтори упражнение.
Выполняй подъем гантелей / Фото menshealth
4. Бег на 400 метров
Опять повторы то же, что и в прошлый раз.
5. Подъем гантели в планке
- Выполни 150 повторений
Прими положение планки, положив руки на гантели. Перенеси вес на левую руку и потяни правую гантель к бедру. Сделай короткую паузу, затем опусти контролируемый вес. Каждая рука – одно повторение. Чередуй стороны, поддерживая жесткость корпуса.
Каждая рука в этом упражнении равна одному повторению / Фото experiencelife
6. Бег на 400 метров
7. Отжимание на гантелях
- Тебе нужно выполнить 200 повторений
После финального бэрпи выполняй отжимание. Для этого прими положение планки, положив руки на гантели. Твои запястья, локти и плечи должны быть прямо друг над другом. Подумай о создании жесткого каркаса от лодыжек до головы. Согни локоть, опуская тело, и сделай паузу, когда грудь коснется пола. Возвращайся в исходное положение. Повтори подход.
Выполняй отжимание на гантелях / Фото muscleandfitness
8. Бег на 400 метров
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Попробуй выполнить комплекс этих упражнений, чтобы не только укрепить свое тело. Он еще и положительно повлияет на твой метаболизм. Поэтому, если твоя задача еще и избавиться от лишнего веса, – эти упражнения однозначно будут полезными.
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