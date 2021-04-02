Наконец стало теплее, и можно заниматься не только дома, но и на спортивных площадках. Поэтому мы рекомендуем брать гантели и выбираться на крутую тренировку. Это безумная смесь кардио и функциональных движений. С ее помощью можно не только построить тело мечты, но и ускорить метаболизм.

В общем тебе нужно будет выполнить 500 повторений. Сразу же отметим, что это под силу не каждому. Поэтому мы рекомендуем начинать с меньшего количества, наращивая его с каждой тренировкой. Только таким образом, ты сможешь достичь желаемых результатов.

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1. Толчки на пресс

Выполняй 50 повторений

Положи гантели на плечи ладонями внутрь. Сделай вдох, и напряги корпус. Опусти ноги в коленях и используй их, чтобы вытеснить гантели над головой. Опусти гантели. Повтори упражнение.



Это упражнение положительно влияет на твой пресс / Фото wodstar

2. Бег на 400 метров

Дистанции короткие, поэтому делай все возможное с самого начала. Беги максимально быстро, а также не забывай о движениях руками. Следи за тем, чтобы твои шаги были последовательными. Также не стоит забывать о правильном дыхании, чтобы после этой дистанции не нужно было восстанавливаться в течение 20 минут.



Следи за правильностью дыхания во время бега / Фото menshealth

3. Подъем гантелей

Тебе нужно выполнить 100 повторений

Возьми гантели, встань прямо, держа их по бокам. Резко встань, сделав небольшой прыжок. Используй инерцию, чтобы поднять гантели к плечам. Встань прямо, опусти гантели вниз и повтори упражнение.



Выполняй подъем гантелей / Фото menshealth

4. Бег на 400 метров

Опять повторы то же, что и в прошлый раз.

5. Подъем гантели в планке

Выполни 150 повторений

Прими положение планки, положив руки на гантели. Перенеси вес на левую руку и потяни правую гантель к бедру. Сделай короткую паузу, затем опусти контролируемый вес. Каждая рука – одно повторение. Чередуй стороны, поддерживая жесткость корпуса.



Каждая рука в этом упражнении равна одному повторению / Фото experiencelife

6. Бег на 400 метров

7. Отжимание на гантелях

Тебе нужно выполнить 200 повторений

После финального бэрпи выполняй отжимание. Для этого прими положение планки, положив руки на гантели. Твои запястья, локти и плечи должны быть прямо друг над другом. Подумай о создании жесткого каркаса от лодыжек до головы. Согни локоть, опуская тело, и сделай паузу, когда грудь коснется пола. Возвращайся в исходное положение. Повтори подход.



Выполняй отжимание на гантелях / Фото muscleandfitness

8. Бег на 400 метров

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