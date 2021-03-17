Несмотря на то, что коронавирус внес ряд поправок в нашу привычную жизнь, свидания с него никуда не исчезали. Некоторые из них завершаются милыми прогулками по вечернему городу, а некоторые – горячим сексом. Именно о последних мы и поговорим далее.

Если ты хочешь, чтобы свидание имело все шансы завершиться в спальне, выбери один из этих вариантов. Конечно же, у нас нет 100-процентных гарантий. Но попробовать мы однозначно рекомендуем.

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1. Свидание в баре

Кофе мы рекомендуем пить в первой половине дня. Поэтому, если ваше свидание запланировано на вечер, то лучше все же избегать напитков с кофеином. З ато можно сходить в бар, насладившись качественным алкоголем. Это позволит не только расслабиться, но и хорошо провести время. The Telegraph рассказал , что ученые из Флорентийского университета в 2009 году обнаружили, что женщины, которые пьют красное вино, гораздо больше хотят секса, чем те, какие отдают предпочтение другим напиткам. Почему не воспользоваться этим полезным открытием?



Красное вино повышает желание женщины заняться сексом / Фото Unsplash

2. Урок танцев

Если это не первое свидание, то можешь смело пригласить ее на урок танцев. Это возможность вполне легально касаться тела девушки, а также получать удовольствие от ее присутствия рядом. Более того: хорошая и расслабляющая музыка позволит ей чувствовать себя максимально комфортно в твоих руках. А еще не стоит забывать о том, что танцы могут многое рассказать о твоих умениях в сексе. Поэтому не исключено, что после урока она предложит заглянуть к ней на чашку чая.

3. Свидание на выходные

Если девушка предложила провести выходные в Карпатах, то будь готов к тому, что такое свидание завершится сексом. И здесь все логично. Она готова провести с тобой несколько дней. Это означает, что она убеждена, что вы не убьете друг друга. Главное в таком случае – не забыть о контрацепции, а также лубриканте. У нас есть сомнения, что где-то в горах ты сможешь приобрести эти жизненно необходимые средства в первой же лавке.



Поездка за город на выходные может завершиться сексом / Фото Unsplash

4. Свидание с другой парой

Сразу же заметим, что речь идет не о свингерской вечеринке. Просто устрой двойное свидание. Положительные эмоции, эндорфины и ощущение уюта могут подтолкнуть твою девушку к тому, что этот вечер однозначно стоит зафиналить сексом. Обнимай ее, поправляй непослушные локоны, целуй в шею. Покажи ей, что она сводит тебя с ума.

Мы, конечно же, ничего не гарантируем. Но стоит попробовать организовать одно из этих свиданий. Не исключено, что после него вы поедете к тебе или к ней домой, чтобы продолжать наслаждаться друг другом.