За 10 сезонов сериала "ДРУЗЬЯ" нам оставили множество жизненно важных уроков. В Фиби Буффе мы научились быть искренними, в Росса Геллера – настойчивыми, в Чендлера Бинга – иметь чувство юмора, в Рэйчел Грин – знать то, что мы любим, а в Джои Триббиани – быть хорошим другом. А вот Моника Геллер рассказала нам, как быть асом в сексе.

Мы все хотим знать, как быть хорошими в сексе. У Моники Геллер есть ключ к достижению успеха. Фактически, его нам показал Чендлер. Моника без колебаний приняла его предложение руки и сердца, ведь любила его. А также потому, что знала, что благодаря ее совету он сможет подарить ей самый лучший секс в жизни.

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Один из классических моментов Моники – это когда она показывает Чендлеру, что в женском теле есть 7 эрогенных зон. Каждой из них соответствует номер, и она показывает ему различные комбинации, с которыми он может "настроить" любую женщину. Более того: он может подарить ей незабываемый оргазм.

В то время женщины, которые смотрели эту серию, задавали вопросы, почему они никогда не слышали об этой диаграмме. Мужчины вообще были удивлены, что с помощью нехитрых комбинаций можно стать настоящим сексуальным мастером.

В одной из серий Моника рассказывала о диаграмме, которую должен знать каждый мужчина:

С реакции Моники мы знаем, что она имеет в виду, когда вспоминает число 7, но на диаграмме есть еще 6 пунктов, которые, по ее словам, мужчины должны стимулировать в первую очередь. Как все мы знаем, секс – одновременно физический и умственный процесс. И, по словам Моники, эта диаграмма позволяет убить двух зайцев одним выстрелом.

Как работает диаграмма Моники Геллер?

Для начала каждый мужчина должен знать, что существует более 7 эрогенных зон. Но Моника вспомнила самые важные, а это значит, что ее диаграмма открыта для интерпретации каждым по-разному. Но дело в том, что для того, чтобы иметь лучший секс или быть лучшим любовником, важно уделять внимание более чем одной части тела. Обязательно стимулировать различные области, обращая внимание на реакцию своей партнерши.

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Тебе нужно обнаружить, что нравится партнерше. А теперь используй свои знания для того, чтобы подарить ей незабываемый оргазм.

Также Моника научила нас, что женщины – не машины. Они не собираются реагировать на нажатие кнопки. Они значительно сложнее. Нужно помнить не только об эрогенных зонах, но и о связи. Твоё внимание позволяет понять партнерше, что перед ней именно тот мужчина, который может подарить ей как можно больше удовольствия.

Урок Моники для Чендлера был очень веселым, но он также был чрезвычайно информативным. По ее словам, некоторые области, которым ты должен уделить больше внимания во время секса, – уши, рот, шея и ноги. Но также важно, чтобы ты обнаружил и другие эрогенные зоны у своей возлюбленной. Это даст вам возможность кайфовать от каждого занятия сексом.