Ты можешь изучить абсолютно все эрогенные зоны своей возлюбленной, вооружиться различными секс-игрушками, но этого может быть недостаточно. Следует помнить еще и о том, что секс может приносить не только удовольствие, но и раздражение. Особенно, если ты что-то делаешь откровенно неправильно.

Men 24 расскажет тебе, чего не стоит делать во время секса. Твоя любимая будет недовольна, что может стать причиной испорченного вечера, а то и целой ночи. Не делай так никогда!

Это интересно Секс-тренер назвала трюк, который позволит продержаться как можно дольше в постели

1. Ее клитор – не диджейский пульт

Женский клитор – деликатная часть тела. Поэтому тебе нужно быть внимательным и нежным. Если ты начнешь агрессивно тереть его, то есть все шансы не только разозлить свою партнершу, но и лишить ее возбуждения.

2. Никаких звуков

Возможно, ты устал от шума на работе, но это вовсе не означает, что нужно молчать во время секса. Тишина однозначно лишняя в вашей спальне, ведь она создает напряжение между вами. Хороший секс просто обязан быть со звуком. Иначе никак.



Секс в тишине – настоящая катастрофа / Фото pixabay

3. Устраиваешь настоящий допрос

Если она согласилась заняться с тобой сексом, то не нужно устраивать ей настоящие допрос на каждом этапе. Доверяй своей интуиции, обрати внимание на реакцию ее тела. Постоянные же вопрос ы будут отвлекать ее, а также снижать градус возбуждения.

Возьми на вооружение Подари ей больше удовольствия: карта эрогенных зон по знаку Зодиака

4. Забыл о прелюдии

Хуже всего, что ты можешь сделать, – забыть о прелюдии. Мы, мужчины, возбуждаемся через мгновение. С женщинами все несколько сложнее. Поэтому твоя задача – сосредоточиться на прелюдии, чтобы разогреть ее. И только после этого можно приступать к основной части. В противном случае есть все шансы, что секс не принесет ей никакого удовольствия.



Прелюдия необходима, чтобы твоя партнерша была максимально возбуждена / Фото pixabay

5. Сосредоточенный на одной позиции

Понятное дело, что у каждого из нас может быть любимая секс-поза, но это не значит, что нужно сосредоточиться только на ней. Если ты хочешь подарить своей возлюбленной максимум удовольствия, тебе нужно добавить определенное разнообразие. Экспериментируй, но не суетись. Изменение 20 поз за один подход – тоже не лучший вариант.

Секс должен приносить удовольствие вам обоим, поэтому сосредоточься на том, чтобы хорошо б ыло не только тебе, но и твоей партнерше. Избегай того, что может раздражать девушку, и у тебя есть все шансы получить максимум от занятия сексом!