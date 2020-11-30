Карантин, как видишь, не планирует заканчиваться. И мы должны быть готовы к тому, что с коронавирусом человечество будет жить еще минимум полгода, если не больше. Поэтому стоит пересмотреть свой стиль. И в этом тебе помогут 5 советов стилистов, которые для тебя собрал Men 24!

Иногда необходимо выбираться из своей берлоги. И делать это нужно так, чтобы не казалось, что ты не видел мир вот уже 8 месяцев. 5 советов стилистов, которыми делится с тобой Men 24 , помогут пересмотреть свой гардероб и стиль!

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1. Оставайся умным

Конечно, никто не будет носить костюмы в квартире. Но иногда и это нужно делать. Хотя бы для важных Zoom-звонков. Если же обойтись без шуток, то стилисты предлагают наконец избавиться от старых растянутых домашних штанов и свитеров. Позаботься о хорошей домашней одежде, а также халате. Это позволит тебе чувствовать себя уютно в доме, а также выглядеть прилично в глазах курьера, который привезет тебе любимые вкусности.



Твой стиль начинается с домашней одежды / Фото unsplash

2. Создай капсульный гардероб

Прежде всего – разбери свой шкаф и убери того, что ты больше не наденешь. Ты уже сделал первый шаг навстречу своей "капсуле". Теперь же взгляни на свои любимые вещи и попробуй сочетать их с другими. Но в этом пункте не бойся смелых экспериментов. Добавь к сдержанному стилю нотки спорта. Не бойся. Вполне вероятно, что тебе понравится!



Позаботься о создании своего капсульного гардероба / Фото unsplash

3. Сочетай комфорт и стиль

Помни о том, что современная мода предполагает также и комфорт. Поэтому не нужно носить одежду, в которой трудно дышать и двигаться. Пиджак с рубашкой – уже не актуально. Зато носы его с водолазкой. Так и теплее будет, и комфортнее. Если тебя достала глажка стрелок на брюках – выбери классические темные джинсы. Вместо галстука в твоем образе может быть легкий шарф. Не бойся менять то, что, казалось бы, является каноническим.



Вместо пиджака ты можешь одеть блейзер или кардиган / Фото unsplash

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4. Акцент на качестве, а не количестве

Здесь мы возвращаемся к 2 пункту. Ты однозначно заметил, что в твоем гардеробе есть ряд вещей, которые не носил больше года. Зато есть такая одежда, которую ты носишь чаще. И именно этой части своего гардероба нужно посвятить максимум внимания. Позаботься о том, чтобы в нем действительно были любимые вещи, которые захочется носить чаще. Но есть поправочка: эти одежда и обувь должны быть хорошего качества, чтобы носить их можно было не 1 сезон. Это не только позволит тебе ответственно относиться к вещам, но и даст возможность сэкономить деньги и место в квартире.



Твоя одежда должна быть качественной / Фото unsplash

5. Дай шанс спорту

Хватит считать, что спортивные костюмы – это для ребят из Троещины. Это уже давно не так. Если ты смотрел фильм "Джентльмены" Гая Ричи (а мы настоятельно рекомендуем это сделать), то знаешь, что спортивный костюм может выглядеть эффектнее, чем смокинг. Но есть несколько важных моментов: костюм должен быть качественным, хорошо на тебе сидеть и не выглядеть так, будто ты в нем все лето картофель копал.



Спортивный костюм тоже может выглядеть стильно / Кадр из фильма "Джентльмены"

Возьми на вооружение эти советы, чтобы выглядеть стильно даже в эпоху COVID-19. И не забывай о том, что совсем не обязательно ожидать торжества, чтобы одеть любимый наряд. Твое отличное настроение – лучшее и уместное событие!