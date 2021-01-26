Все мы – заложники мифов. И касается это также нашего стиля. Почему-то большинство мужчин свято убеждены, что им совсем не нужно беспокоиться о собственном внешнем виде.

Источник: Men 24

В нашем новом материале мы попытаемся разрушить 5 распространенных мифов, связанных с мужским стилем.

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Мужской стиль уже давно оброс множеством мифов. И все они мешают созданию идеального образа для тебя, который мог бы подчеркнуть не только твой статус, но и добавить тебе уверенности. Айда вместе с Men 24 разрушать самые распространенные мифы, связанные с мужским стилем!

1. Ты должен быть в курсе трендов

Почему-то большинство мужчин связывают стиль с модными тенденциями. Это в определенной степени так, но не совсем. Начнем с того, что все новое – хорошо забытое старое. Поэтому не удивляйся, что в новой коллекции именитого дизайнера ты увидишь вещи, которые лежат на чердаке твоего дедушки. Мода циклична. Поэтому через несколько десятков лет классические фасоны переосмысливают, совершенствуют и дарят им новую жизнь.



Мода – циклическая, поэтому совсем не обязательно быть в курсе трендов / Фото Unsplash

И, чтобы быть стильным совсем не нужно быть в тренде. Важно – выбирать одежду, которая отлично будет на тебе сидеть, подчеркивать твой характер. Также следует избегать элементов гардероба, которые не подходят тебе по возрасту. Все же подростковые джинсы с заниженной талией после 30 могут выглядеть по меньшей мере странно.

2. Тебе нужно иметь идеальное тело

Еще одна ошибка, связанная со стилем. Мы, конечно же, привыкли видеть одежду на фактурных манекенщиках, которые ходят по подиуму. Но это вовсе не означает, что на тебе совершенно вся одежда будет выглядеть откровенно плохо.

Под каждую фигуру есть определенные крои и фасоны, которые позволят подчеркнуть, например, широкие плечи, крепкие руки или ноги. Поэтому твоя задача – не брать первую же пару джинсов, которая подходит тебе по размеру. Вполне вероятно, что она будет на тебе висеть только потому, что твоё тело недостаточно крепкое. Или – что хуже – может разойтись по швам из-за твоих накачанных ног.

3. Твоя одежда формирует мнение о тебе

Мы, конечно же, хотели бы, чтобы о нас думали не в контексте того, во что мы одеты. Но, к сожалению, ситуация несколько иная. Ты не успеешь поздороваться, а о тебе уже составят первое впечатление, которое уже не получится переиграть снова. Поэтому попробуй всегда хорошо выглядеть, быть ухоженным.

Одежда на тебе должна быть чистой, приятно пахнуть. За обувью тоже следует ухаживать. Не стоит забывать о прическе и стрижке бороды. Все это сформирует определенное впечатление о тебе.



Не забывай, что твой внешний вид формирует первое впечатление о тебе / Фото Unsplash

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4. Качественная одежда – дорогая одежда

Еще один распространённый недостаток большинства мужчин – мысли, что качественная одежда это только о дорогой одежде. На самом деле, все не совсем так. Ты можешь, к примеру, поддерживать украинских дизайнеров. Большинство из них имеют индивидуальный подход к клиентам, могут помочь тебе подобрать оптимальный фасон. А цена наряда часто может быть в несколько раз ниже, чем у именитых брендов.

5. Базовый гардероб никому не нужен

Еще одна ошибка – отсутствие базового гардероба. Если ты хочешь быть стильным, но не тратить при этом много денег, – тебе однозначно нужна база одежды. Здесь мы больше рассказали, что должно быть в базовом гардеробе каждого мужчины . Если ее не сделать, то у тебя изначально будут возникать вопросы, связанные с невозможностью совместить определенные элементы своего гардероба.



Позаботься о базовом гардеробе, чтобы выглядеть максимально стильно / Фото Unsplash

Быть стильным – не сложно, не слишком дорого, необходимо. Помни о том, что твой стиль формирует первое впечатление о тебе!