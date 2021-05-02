Трудно представить идеальную прелюдию без манипуляций с эрогенными зонами. Поэтому нужно посвятить их изучению все свое внимание. Конечно же, каждая женщина – индивидуальность. Но есть между представительницами прекрасной половины человечества и нечто общее. И этим "общим" можно считать 5 базовых эрогенных зон на женском теле.

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Если ты не хочешь напоминать крота, который на ощупь пытается "прощупать почву", то тогда однозначно следует читать дальше. В опросе Skyn ​​Condoms приняли участие 2302 женщины. Их опрашивали об эрогенных зонах, которых однозначно следует касаться мужчине, чтобы дарить удовольствие.

Каких частей женщины следует обязательно касаться

Ты, конечно же, можешь закидывать нас гнилыми помидорами, ведь некоторые варианты слишком очевидны. Но мы не спешили бы делать выводы. Повторение уже известной нам информации – ключ к успеху. Поэтому освежить свои знания, связанные с интимной жизнью – дело не только необходимое, но и очень полезное.

В результате опроса можно было бы выделить не один десяток эрогенных зон. Но в нашем случае выделили 5 важнейших. Им следует уделить максимум внимания, если ты хочешь подарить огромное удовольствие партнерше не только до, во время, но и после секса.

Безоговорочный лидер – 35% голосов – соски и грудь. Слишком просто, не так ли? Но правильно ли ты поступаешь с этими чрезвычайно нежными частями тела своей партнерши? Не нужно выкручивать соски, а также слишком сильно мять грудь. Отдай предпочтение нежным прикосновениям, а также поцелуям. Поверь, ей это понравится гораздо больше.



Первую позицию в опросе заняли грудь и соски / Фото Unsplash

Недалеко от груди – как в прямом, так и в переносном смысле – убежала шея. Ей отдали свой голос 28% опрошенных женщин. Поэтому можешь вооружиться пером, чтобы довести ее до божественного удовольствия, лаская шею.

Третье место за частью тела, которую мы обожаем не меньше груди. И говорится, конечно же, о ягодицах. За них проголосовали 15% респондентов. Что касается ягодиц, то их можно как поглаживать, так и крепко сжимать в руке. Если твоя партнерша поклонница острых ощущений, то можно даже использовать практики с БДСМ. Это позволит добавить пикантности в вашу интимную жизнь.

Если ты обожаешь любоваться спиной своей возлюбленной, то можешь использовать и ее. Например, нежные поглаживания или поцелуи тоже могут подарить возбуждения партнерше. Но следует понимать, что этой эрогенной зоне отдали предпочтение 6% опрошенных женщин. Поэтому целиком и полностью полагаться на нее не стоит.

Не в лучшей ситуации живот. Ты, конечно же, можешь любить дуть в ее пупок или целовать животик. Но это не гарантия того, что она будет получать сказочное удовольствие. Об этом свидетельствует 4% голосов. Впрочем, и отвергать этот пункт мы тоже не рекомендовали бы. Вместо этого лучше добавить его к другим эрогенным зонам из списка.



Ты можешь смело целовать или поглаживать живот своей возлюбленной / Фото Unsplash

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