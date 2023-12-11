Лучший способ принять эту правду – знать о ней и пройти через нее. Пристегни ремни, когда мы столкнемся с реалиями отношений, о которых ты, возможно, не знал.

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1. Не каждый день солнце и радуга

Однажды утром ты просыпаешься и вдруг замечаешь, что странности твоей партнерши, когда-то милые, начинают тебя немного раздражать. И знаешь, что? Это совершенно нормально. В любых отношениях будут моменты раздражения, скуки или одиночества. Принятие этих чувств – первый шаг к тому, чтобы пройти через взлеты и падения любви. Понимание того, что твоя партнерша не застрахована от несовершенства, и что случайные шероховатости являются частью курса, может укрепить вашу связь.

2. Быть в одиночестве лучше, чем быть несчастным

Ты когда-нибудь слышал поговорку: "Лучше быть в одиночестве, чем в плохой компании"? Что ж, это справедливо и для общения. Распознать, когда отношения заходят на нездоровую территорию и набраться смелости, чтобы уйти, может изменить правила игры. Речь идет о дальновидности, чтобы распознать, когда ветер перемен требует от тебя изменить курс к лучшему. Иногда уединение – более приятный спутник, чем токсичные отношения.



Если отношения были токсичными, лучше быть самому / Фото Drobot Dean

3. К чувствам нельзя принудить

Ты не можешь заставить кого-то ощущать то, что он не чувствует. Это недостаток усилий или искренности; это просто сложный танец судьбы и совместимости. Несмотря на все наши усилия, мы не можем заставить кого-то ощущать то, что они не испытывают от природы. Это подчеркивает важность принятия того, что не каждой связи суждено было продолжаться всю жизнь. Речь идет о том, чтобы научиться отпускать то, что не предназначено для нас. Иногда, несмотря на все твои усилия, некоторые пазлы просто не складываются вместе.

4. Отношения – это акт балансировки

Ты когда-нибудь видел жонглера, который без труда удерживает в воздухе несколько шариков? Что ж, это немного похоже на поддержку долгосрочных отношений. Поддержка долгосрочных отношений требует подобной балансировки: это требует усилий, равновесия и готовности жертвовать. Это означает ставить потребности партнера выше собственных, идти на жертвы и управлять деликатными взаимными уступками, чтобы поддерживать пламя любви ярко пылающим.

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Отношения – это постоянная работа. Причем как над вашей парой, так и над самим собой. Если ты не будешь становиться ежедневно лучшей версией себя вчерашнего, то это будет отрицательно влиять на отношения.