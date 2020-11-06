Деньги не всегда были в форме монет, бумажек или тем более виртуальных знаков, запертых в пластиковых карточках. Если бы история обернулась несколько иначе, то платежные средства сегодня выглядели бы... Как? Men 24 сделал подборку самых интересных вариантов.

Какими могли бы быть деньги, если б история обернулась иначе

Рис всему голова

Men 24 не берется утверждать, что Япония позаимствовала у Китая все. Кое-что позаимствовала – придворный церемониал, способ выражения мыслей на письме иероглифами. А вот китайские монеты с дырками, которые носили вязками – нет.

Это интересно Тишина, сон и хорошие новости: 7 удовольствий, которых лишила нас современная жизнь

Поэтому до поздних самурайских времен японцы расплачивались друг с другом в основном – рисом. Рисом и зарплату получали.

Сегодня было бы, согласитесь, странно сварить на ужин тарелку денег.

Две морские свинки за жбан самогона

У нас морских свинок дарят детям на день рождения. А вот в Южной Америке их ели и едят до сих пор. Правда, здесь еще вопрос к зоозащитникам, какой вариант для этих животных менее вреден.

Но мы о другом: раньше в Америке свинок использовали как основную денежную единицу. За две свинки инки продавали, например, жбан кактусового самогона.

Была бы такая традиция в наши дни, посещение баров вечером выглядело бы, ну, скажем так, эффектнее.



Морские свинки когда-то были валютой, истинная правда / Фото pinterest

Скальпы в банкоматах

Да, в Северной Америке морских свинок не считали деньгами. Там был свой способ расчета – скальпами.

Хотя это вопрос спорный и до конца не изучен. Нельзя утверждать, что явление это было массовым, но случалось – точно.

А представь, если бы... Нет, даже не представляй. Как банкомат выдает тебе два длинноволосых скальпа и три с короткой прической, потому что "крупные купюры" закончились. Не представил? Вот и не представляй.

Табак как первая свободно конвертируемая валюта

В XVII веке крупнейшим экспортером табака в Европу была британская колония в Северной Америке – Виргиния.

Центральная власть не позволяла чеканить там монеты, а британских фунтов туда завозили мало, поэтому все расчеты проводили связями табака. К слову, связки эти были виртуальными – ведь таскать на своих плечах охапки листьев желающих было мало.

Вполне возможно, что табак ценился не только в Америке и задолго до XVII века. Ведь его нашли внутри мумии египетского фараона Рамзеса II, в Египет же он попал скорее всего с островов, расположенных у Австралии.



Вот так мог выглядеть первоначальный банк в британских колониях, которые потом стали Штатами / Фото Agronom

Какао-бобы и мечта о денежном дереве

Буратино верил, что деньги можно посадить в землю, и из них вырастет денежное дерево. Так ли уж он ошибался?

У индейцев майя и ацтеков такое дерево было, ведь основным платежным средством в определенный период были какао-бобы.

Жаль, что те времена прошли. Согласись, это было бы мило – лежать дома вверх пупком и наблюдать, как на балконе на каком-нибудь кустике созревают деньги.

Когти и зубы – дороже золота

Деньгами, разумеется, могло быть что-то ценное или что-то такое, что сложно добыть.

Для жителей Африки, например, особенно сложно было добыть не золото и драгоценные камни – они же просто лежат в земле, а не пытаются откусить тебе голову.

Другое дело – поймать льва или, еще лучше, акулу.



Если удалось поймать акулу – ты богач, и не только потому, что сохранил себе жизнь / Фото

Железным прутом по разврату

Это – Спарта! Спартанский лидер Ликург, помешанный на аскетизме, решил, что весь разврат – от денег.

Чтобы быть развратником никому не хотелось, Ликург ввел особые "спартанские" деньги – тяжеленные железные толстые прутья длиной в два метра.

Что в итоге? Спартанцы вернулись к натуральному обмену. Стали ли они менее развратными – неизвестно.

Во всем виноваты бобры, а кони – не виновны

Ирония судьбы – лошади зародились в Америке, но потом вымерли на всем континенте. Но к тому времени часть успела перебраться в Азию по так называемой Берингии – это перешеек, который когда-то соединял материки по суше. Затем лошади расплодились по Африке и Европе, и вот в XV веке снова попали в Америку.

Местных жителей лошади впечатлили. Да так, что уже через каких-то сто лет индейца без коня нельзя было и представить. Мустанги на равнинах с сочной травой плодились с невероятной скоростью, поэтому каждая семья имела какой-никакой табун в несколько сотен голов.

Неудивительно, что именно лошади были тогда основным платежным средством. Ружье, например, стоило десять мустангов. Теплое одеяло – два. А достойная невеста – даже до ста лошадей.

Ну а потом европейцы решили, что самое ценное в Америке – это бобры. Стали продвигаться на индейские земли, охотясь на этих животных. Индейцы сопротивлялись, но... Чем закончились бобровые войны , ты и так знаешь.



Согласись, лошади – куда более привлекательная валюта, чем скальпы / Фото wikimedia

Глыба из извести – деньги, которые невозможно украсть

Копейка весила от 3,5 до 5 тонн. Ну, ладно, не совсем копейка, но – деньги. Эта платежная единица, к слову, еще не так давно стояла на острове Яп в Микронезии. Почему стояла? А попробуй-ка потягаться ее в кармане.

На феях (так назывались эти известковые глыбы) ставили отметки владельцев – вот так люди и знали, кто богат (с десяток камней за пазухой имеет), а кто голоден (может разве что на те глыбы облизаться). Если б сия традиция была в Украине, самым богатым у нас бы считался не Ринат Леонидович, очевидно, а Григорий Савич.

Что интересно, феи могли принадлежать только мужчинам. Нет, женщинами в Микронезии не пренебрегали, у них просто были свои отдельные деньги – браслеты из редких морских раковин. Конечно, такого твердого курса, как глыбы из извести, они не имели...