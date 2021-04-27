К лету остается не так уж много времени. А это значит что нужно как можно скорее довести свое тело до нужной формы. А помогут тебе в этом сбалансированное питание, а также физическая активность. А еще поспособствует разрушения распространенных мифов, связанных с похудением.

Если ты думаешь, что можно очень быстро и без вреда для здоровья похудеть, то это совсем не так. То же касается популярных продуктов, употребление которых "гарантирует" улучшение физической формы. Попробуем пройтись по распространенных мифах, связанных с похудением. Хватит в них верить, если ты хочешь достичь желаемых результатов.

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6 мифов о похудении

1. Чем больше ты потеешь, тем больше худеешь

Это одно из самых распространенных ложных утверждений, связанных с похудением. Понятное дело, что повышенное потоотделение может быть связано со значительными усилиями во время тренировок. Организм просто выделяет жидкость, чтобы охладить себя. Правильным будет следующее утверждение: "чем больше ты потеешь, тем больше обезвоживания".



Чем больше ты потеешь, тем больше жидкости выходит из организма / Фото Unsplash

С другой стороны, необходимо также учесть, что каждый человек индивидуален: есть люди с сильно развитыми потовыми железами. Поэтому они могут потеть значительно быстрее. Но это же не значит, что они худеют буквально после каждого вдоха и выдоха.

2. Коллеге помогло, то и мне поможет

Это утверждение часто связывают с определенными диетами и ограничениями в питании. Но здесь мы возвращаемся к индивидуальности каждого. Хотя здоровое питание и выполнения упражнений – 2 общие и одновременно рекомендованные пункты для всех, кто хочет похудеть, есть несколько способов адаптировать их для каждого отдельного человека.

Очень важно получить профессиональный совет. Эксперт поможет составить правильный для тебя рацион, который позволит не только убрать лишний вес, но и нарастить мышечную массу. А также будет учитывать особенности твоего организма.

3. Чем меньше калорий, тем больше я худею

Мы склонны думать, что меньше есть – это способ похудеть. Хотя это не всегда так. И дело в том, что количество потребляемых калорий зависит не столько от количества, а от их происхождения и пищевой ценности.

"Газировка без калорий – это не лучше, чем съесть горсть миндаля, даже если в нем есть калории. Изучение того, что скрывается за тем, что мы едим, например, ведение дневника питания, – очень полезный способ получить реальное представление о нашей диете", – объясняют специалисты медицинского центра Lajo Plaza.



Важно не количество калорий, а их происхождения / Фото Unsplash

4. Надо есть жиросжигающие продукты, чтобы похудеть

Прием продуктов с клетчаткой поможет тебе поддерживать метаболизм в полном разгаре. Еда с мочегонными свойствами поможет вывести лишнюю жидкость. Но это не значит, что ты будешь сжигать жир. Это доказали множество исследований. Поэтому можно наконец перестать покупать килограммами грейпфруты. Это не так работает.

5. Если ты хочешь похудеть, то перекусы запрещены

Как и в случае с калориями, проблема не в том, "что", а в том "как". Если ты собираешься есть между приемами батончики или конфеты, то следует этого избегать. Зато лучше отдавать предпочтение фруктам и овощам. Помни, что единственное, чего ты добьешься, когда проголодаешься, – желание съесть гораздо больше во время следующего приема пищи. У тебя будет желание как можно скорее насытить свой организм. А это уже не имеет ничего общего с полезным питанием.



Для перекусов выбирай овощи и фрукты / Фото Unsplash

6. Продукты без глютена помогают похудеть

Если у тебя нет непереносимости глютена, то не нужно от него отказываться. И хотя считается, что безглютеновая пища легче, научно не доказано, что она способствует похудению. Поэтому не нужно вестись на популярные в сети советы.

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