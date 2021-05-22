75-летние фото национализации Британской железной дороги "оживили": крутые кадры

Мы обожаем, когда старые фото разрисовывают, позволяя нам увидеть все так, будто это произошло вчера. Вот, например, архив TopFoto тщательно раскрасил старые фото, на которых можно увидеть, как национализировали Британскую железную дорогу более 75 лет назад.

Вскоре после Второй мировой войны лейбористская партия национализировала Британскую железную дорогу в соответствии с Законом о транспорте 1947 года. А невероятные недавно окрашенные изображения показывают сцены на британских железных дорогах и вокруг них.

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На этом фото, сделанном в Паддингтоне 12 января 1948 года, логотип на автомобильном вагоне частной компании Great Western Railway (GWR) закрашивают с помощью распылителя.

Машинист поезда Г. Т. Тилль рассматривает самый первый логотип Британских железных дорог на вокзале Ватерлоо в Лондоне, 15 февраля 1949 года.

Железнодорожник Филипп Мартир останавливается, чтобы прочитать плакат, в котором говорится о национализации железных дорог на вокзале Чаринг-Кросс в Лондоне, 30 декабря 1947 года.

В условиях национализации железных дорог весь подвижной состав получил новые цвета. Этот процесс показали в железнодорожном депо в Дерби на фото, сделанном 25 мая 1948 года.

Локомотив Битвы за Британию тянет роскошный Pullman Thanet Belle с Маргита в июне 1948 года.

Двое юных корректировщиков поездов заглядывают к Руководству по локомотивам Британских железных дорог, 1949 год.

На этом фото, сделанном 30 августа 1948 года, пассажиры мес Дороти (слева) и Розали Эдвардс с Портман-сквер в Лондоне покупают журналы в 11-летнего Фреда Эдвардса (не родственники) с Юстона. Одетый в стиле газетчика времен Чарльза Диккенса, Фред замещает Джона Говарда Дэвиса, мальчика-"звезду" из фильма Оливера Твиста.

Мастер по ремонту колес Ричард Осборн в специально разработанном держателе для лампы, который питается от небольших батареек, какие он носит на поясе. Это фото сделано 8 февраля 1949 года в Кентиш-Тауне, Лондон.

Внутренний вид нового бара Trianon, расположенного в вагоне Pegasus нового поезда Golden Arrow, введенного в Южный регион Британских железных дорог 11 июня 1951 года.

Купи посылок на вокзале Юстон в Лондоне. Задержка была вызвана забастовкой, в которой участвовали носители, водители микроавтобусов и 500 членов отделения Юстонського национального союза железнодорожников. Их отстранило от льгот руководство профсоюза за участие в неофициальной забастовке 11 декабря 1948 года.

Ранее железными дорогами руководили четыре компании: Great Western Railway; Лондон, Мидленд и Шотландская железная дорога Лондон и Северо-Восточная железная дорога и Южная железная дорога. Когда правительство взяло эти активы в свои руки, они стали называться British Railways.

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В 1960-х годах физик и инженер Ричард Бичинг опубликовал свои идеи по повышению эффективности британских железных дорог. В печально известном "отчете Бичинга" он определил пути протяженностью 5000 миль и 2363 станции, которые, по его мнению, должны были закрыть. Эти закрытия вызвали сильные протесты. Хотя, в результате их приняли.

Ричард Бичинг на вокзале Паддингтон, Лондон, 22 февраля 1962 года.

На этом фото, сделанном в Паддингтоне в 1962 году, Бичинг смотрит на часы, чтобы проверить, не пора ли отправляться в путь.

Ричард Бичинг в компании Bluebell Railway Company в Шеффилд-парке 1 апреля 1962 года.

Толпа наблюдает, как Бичинг берется за рычаги в сигнальной будке Bluebell Railway Company в Шеффилд-парке 1 апреля 1962 года.

Бичинг, который в течение короткого времени занимал должность председателя правления British Railways, постоянно ассоциируется с массовой потерей местных железнодорожных служб. Некоторые службы снова открылись, некоторые работают как проекты наследия, но достаточно много остаются закрытыми.

В 1990-х годах железные дороги были приватизированы Маргарет Тэтчер, но через три десятилетия консервативное правительство Бориса Джонсона объявило о планах отказаться от этой системы франчайзинга. Правительство теперь будет управлять продажей билетов, расписанием и обслуживанием путей под названием Great British Railways.

Экскурсионный поезд Bluebell прибывает в Хейвардс-Хит с Бичингом на борту 1 апреля 1962 года.

Бич осматривает модель железной дороги на выставке в Лондоне 19 ноября 1963 года.

Разрисованные старые фото позволяют нам почувствовать, что все это происходило совсем недавно. И мы в восторге от того, что такие кадры "оживляют".

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