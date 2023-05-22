Близость в отношениях бывает разных типов. Это может быть глубокая эмоциональная, физическая и интеллектуальная связь между людьми. Интересно, что существуют разные измерения близости, и ее можно ощущать 8 разными способами.

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Вот некоторые типы близости, которые часто встречаются в отношениях, которые ты, возможно, тоже сможешь идентифицировать в своей паре. Листай дальше, чтобы узнать больше.

1. Эмоциональная близость

Этот тип близости предполагает обмен чувствами, мыслями и уязвимыми местами с твоей партнершей. Он охватывает способность доверять, сопереживать и поддерживать друг друга на эмоциональном уровне.

2. Физическая близость

Физическая близость – это близость и привязанность, выраженная через физическое прикосновение. Она включает в себя поцелуи, объятия, держание за руки, прижимание и сексуальную близость.



Объятия – один из типов близости в паре / Фото Racool_studio

3. Интеллектуальная близость

Этот тип близости состоит в глубоких разговорах, обмене идеями и стимулировании ума друг друга.

4. Духовная близость

Духовная близость состоит в совместном исследовании и обсуждении вопросов веры, убеждений, целей и смысла жизни.

5. Близость на основе опыта

Этот тип близости состоит в создании совместного опыта и общих воспоминаний. Речь идет об участии в мероприятиях и приключениях в паре, способствующих ощущению единства.

6. Рекреационная близость

Здесь близость состоит в том, чтобы наслаждаться досугом и развлекаться вместе. Это включает игры, путешествия или участие в рекреационных мероприятиях, способствующих сближению.



Совместные путешествия – часть рекреационной близости / Фото marymarkevich

7. Творческая близость

Этот вид близости состоит в сотрудничестве и совместном выражении творческих способностей. Это может включать в себя совместное приготовление пищи, создание произведений искусства, танцы, письмо или любую другую форму совместного творческого самовыражения.

8. Сексуальная близость

Это физическое выражение любви, желания и пристрастия между партнерами, а также изучение потребностей и границ друг друга.

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Разные люди имеют разные приоритеты, и все мы переживаем близость по-разному. Очень важно, чтобы ты общался и понимал, что нужно твоей партнерше, и, соответственно, сближался, уважая ее границы. Какой тип близости ты имел возможность переживать в своих существующих отношениях? Надеемся, что каждый из них.