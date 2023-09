Теперь Andreas Moskin на пороге нового этапа своей истории. Осенью открывается флагманский бутик во Львове. Мы пообщались с создателями бренда Андреем Моськиным и Андреасом Билоусом и узнали, как им все это удалось.

Сегодня каждому бизнесу – большому или малому – постоянно приходится сталкиваться с вызовами, возникающими в условиях новой реальности. Более того, каждому отдельному человеку пришлось приспосабливаться к этой реальности, особенно тем, кто управляет компанией, где работают десятки людей.

Еще три месяца назад мне нужно было выходить из той энергетической спячки, в которую нас погрузила война в стране,

– говорит Андреас Билоус.

Андреас рассказывает, что помогли ему утренние ритуалы. Каждое утро он просыпается с благодарностью себе и вселенной. Затем выпивает стакан воды, совершает утренние молитвенные афирмации, прогуливается с собакой, а также выходит на пробежку, сочетающуюся с йогой.

"Ресурсное состояние нужно наполнять чем-то значимым, весомым, имеющим непосредственную связь со вселенной, абсолютом и создателем", – добавляет Андреас.

Андрей Моськин соглашается и даже делится мнением о том, что хотелось привлекать команду к утренним ритуалам. Например, делать общие пробежки. По словам Андрея, такая общая активность позволяет умножать положительное мышление друг о друге, а это одна из миссий бренда – научить людей умножать положительные мысли.



Одна из миссий бренда – научить людей умножать положительные мысли / Фото Andreas Moskin

5 лет назад зародилась безумная идея

Собственно, тогда, 5 лет назад во Львове, у мужчин появилось безумное и позитивное мнение – создать премиум-бренд мужской одежды. Хотя это не единственная безумная мысля, которая возникала в головах Андрея и Андреаса. Еще когда они работали в ивент-индустрии, они имели мечту попасть на обложку модного журнала.

Перед нами открывались два пути – либо хорошо заплатить кому-то из известных изданий, либо тяжело работать и достичь того уровня популярности, чтобы нас самих пригласили на обложку.

– говорит Андрей Моськин.

Так что партнеры решили создать собственный журнал. И так, после двух лет кропотливой работы над издательским проектом, поняли, что достигли того уровня, чтобы самим попасть на главную страницу. К слову, в предыдущие годы на обложке были известные люди страны – Ольга Фреймут, Злата Огневич, Ольга Сумская и другие.

На этом этапе своей жизни Андреас Билоус и Андрей Моськин поняли, что слишком распыляются в своей бизнес-деятельности, ведь тогда еще на полную мощность работала их ивент-компания.

"Мы хотели создать еще один крутой и творческий проект, но более стабильный. Ведь ивенты – это очень турбулентная сфера, они либо есть, либо их нет", – констатирует Андрей Моськин.

Когда партнеры вышли на такой уровень заработков, что могли позволить себе покупать не просто готовые костюмы, но заказывать индивидуальный пошив, то их клиенты начали спрашивать, кто это делает. Они увидели, что есть люди, которые готовы платить несколько больше за действительно качественную и эксклюзивную одежду. То есть, бренд начинался с того, что учредители хотели дать клиентам то, к чему сами стремились.

Мы были первыми, кто садил костюм по фигуре, мы сделали пожизненную гарантию и бесплатную коррекцию, мы на все 100 шли на встречу клиенту и так делаем. Во многом мы были первыми, по сути, мы были молодыми революционерами,

– рассказывает Андреас Билоус.

В конце концов, основатели бренда поняли, что для полной свободы им не хватает собственного производства, и хотя с предпринимательской точки зрения работать с подрядчиками выгоднее, партнеры отважились открыть фабрику. К открытию готовились около полугода – проводили постоянные консультации и аудиты помещений.

Мы стремились сделать фабрику красивой, а не просто бетонной коробкой, где сидят рабочие. Очень гордимся, что производство Andreas Moskin функционирует уже два с половиной года – мы открылись во время эпидемии и удержали фабрику, когда началась полномасштабная война.

– рассказывает Андрей Моськин.

После открытия собственного производства "аппетиты" основателей бренда отнюдь не уменьшились. В очередной раз возникла безумная мысль – открыть собственный бутик в Париже. Для Андрея и Андреаса это означало стать еще на шаг ближе к своей главной мечте – чтобы Made in Ukraine было на уровне или вообще превзошло Made in Italy или Made in France. Однако мечте помешала полномасштабная война.



Бренд стремится, чтобы Made in Ukraine было популярно во всем мире / Фото Andreas Moskin

Война сделала команду сильнее

Очевидно, что когда мы спрашиваем о самых трудных моментах в работе, на поверхности непременно появляется тема войны. Андреас Билоус, уверяет, что свет всегда побеждает тьму. Да, он вспоминает все трудности военного времени, однако постоянно подчеркивает, что после них команда стала сильнее.

24 февраля бутики Andreas Moskin не работали, однако рабочие фабрики остались на рабочих местах. Они поздравили Андрея Моськина с днем рождения, развернули флаг и громко скандировали "Слава Украине". Как и вся страна, тогда команда прониклась духом несокрушимости и находилась с ним все последующие дни.

Каждое утро пели гимн, включали патриотические песни и продолжали работать. Впоследствии уже сами приобщались к волонтерским инициативам. Так, в прошлом месяце Andreas Moskin начал совместный проект с благотворительным фондом "Голоса детей". В рамках инициативы создали благотворительные платки, средства от реализации которых пойдут на реабилитацию пострадавших от войны детей.

Обратим внимание! Бренд Andreas Moskin сотрудничает с фондом "Вернись Живым" и отдает 7% с каждой покупки, чтобы приблизить нашу победу.

Пожалуй, труднее всего было покидать Харьков. Люди, которые сдавали нам в аренду помещение, были удивлены, что мы так долго не покидаем помещение. Было 20 минут между обстрелами, чтобы вывезти вещи,

– рассказывает Андрей Моськин.

Тогда основатели бренда попросили стилистку, чтобы она приехала из области, где скрывалась, и нашла машину и людей, которые согласились за немалую сумму помочь вывезти. Андреас Билоус вспоминает те неоднозначные и щемящие ощущения, когда машина приехала из Харькова. Он видел, как разгружают все вещи, которые приходилось часами и даже на днях выбирать для бутика. Перед глазами пробегало открытие, когда было много гостей, когда священник освящал помещение и когда появлялись первые клиенты.

"Но мы верим, что вернемся в Харьков. Наш бутик цел, хотя по обе стороны, на соседних улицах были прилеты", – добавляет Андреас.



Внимание к деталям сделал бренд Andreas Moskin популярным / Фото Andreas Moskin

Так, вспоминая последние пять лет, создатели бренда постоянно отмечают коллег, которые дарят им вдохновение, и командный дух внутри компании, благодаря которому преодолевают трудности. За это время партнеры научились видеть своих людей. Андрей Моськин рассказывает, что война на самом деле показала, кто в команде следовал ценностям бренда, а кто преследовал свои собственные интересы, очень быстро покинул компанию. Остались только те "настоящие, светлые и преданные".

"Ведь в этой жизни есть нечто большее, чем деньги. Заработать деньги всегда можно, но их нужно заработать вместе и в моменты, когда они зарабатываются легко, и в моменты, когда они зарабатываются трудно", – добавляет Андрей.

Именно таким был бренд все эти пять лет: уверенным в себе, верным своим ценностям и свободным. Таким он остается на пороге новой страницы своей истории – открытия флагманского бутика во Львове. Он, по словам основателей, будет идеальным образцом и одной из вершин их многолетнего труда.