Сколько книг и фильмов создали об этом – и не сосчитать. Почему-то людей очень привлекает идея, что Землю может уничтожить астероид.

Настолько, что космические агентства и ученые со всего мира вынуждены регулярно опровергать сообщения о появлении опасного космического тела вблизи Земли.

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На Землю вот-вот упадет астероид

Это даже не один миф, а целая череда – в которой овца за овцой идут одни и те же мантры: астероид угрожает Земле, сейчас будет конец света и бла-бла-бла.

NASA едва ли не ежегодно терпеливо опровергает подобные вбросы, не игнорирует, аргументирует, но тщетно.

А все потому, что астероиды действительно иногда попадают в Землю (естественно, мелкие).



Почему люди так боятся астероидов, но всегда бегут на них смотреть? / Фото unsplash

Та же NASA и сеть мониторинговых телескопов по всему миру каталогизирует все известные астероиды, ширина которых превышает 140 метров (потенциально угрожающие Земле).

Так вот, из открытых до сих пор нет ни одного, который хотя бы теоретически мог попасть в Землю в ближайшем будущем.

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Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.