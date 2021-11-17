Эти представления позволяют создать новое и усовершенствованное "пособие" по такому типу планет. А еще и помогают больше узнать о формировании планет в целом.

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Новое исследование поможет классифицировать горячие юпитеры

Горячие юпитеры – это гигантские газовые планеты, летающие вокруг своих звезд на чрезвычайно узких орбитах.

Они несколько схожи с нашим Юпитером, но не тождественны. Опубликованное в Nature Astronomy исследование группы ученых из Университета Аризоны дает всем желающим беспрецедентное пособие для классификации и понимания горячих юпитеров и формирования планет в целом.

Например:

Количество. Астрономы считают, что только примерно 1 из 10 звезд имеет горячие юпитеры. С другой стороны, этот класс планет составляет значительную часть открытых по сей день экзопланет, потому что они больше и ярче других классов (например, скалистых, похожих на Землю, или меньших и холодных газовых планет).

Размер . От трети размера нашего Юпитера до 10 его масс.

Орбита. Все горячие Юпитеры вращаются вокруг своих звезд на чрезвычайно близком расстоянии (ближе Меркурия к Солнцу). Год на типичном горячем юпитере длится от нескольких часов до нескольких дней (Меркурий оббегает вокруг Солнца за три месяца).



Горячие юпитеры – это гигантские газовые планеты на малых орбитах вокруг своих звезд / Фото unsplash

Температура. Из-за близких орбит большинство, если не все, горячие Юпитеры обращены к звезде одной стороной. Соответственно, теплая сторона планеты нагревается до 5000 градусов по Фаренгейту, а холодная – лишь до 1400 (впрочем, этого достаточно, чтобы расплавить алюминий).

Химия. Также исследователи сформировали представление о тепловой структуре атмосфер горячих юпитеров и позволили построить индивидуальные профили температур и давлений для каждого из них. Затем команда проанализировала свет ближнего инфракрасного излучения (характеристики поглощения). Это позволяет исследователям получить информацию о химическом составе горячих юпитеров. Почему это важно? К примеру, если в атмосфере планеты есть вода, она поглощает свет в 1,4 микрона. И так ее можно обнаружить.

По словам авторов исследования, результаты можно использовать для определения того, что астрономы могут увидеть, наблюдая за горячими юпитерами. Особенно после запуска флагманского телескопа NASA Джеймса Уэбба, запланированного на 18 декабря.