Видел фото с Марса, где на его поверхности как бы лицо? А слышал о таинственном спутнике Сатурна Япете? Рассказываем!

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Лицо на Марсе

Этот миф такой упрямый, что искоренить его не могут никакие научные аргументы. В 1976 году космический корабль NASA Viking 1 сфотографировал поверхность планеты Марс, и на фото увидели человеческое лицо.

Какие выводы сделали из этого? Нет, не о том, что глаза могут ошибаться, или что это оптическая иллюзия.

Многие люди сразу начали утверждать, что это прямое доказательство существования жизни на Красной планете – хотя бы и в далеком прошлом.

Нит. То "лицо" – просто куча камней, которые отбрасывают тени.

Ну, так совпали обстоятельства, что игра света и теней в том конкретном фото сложилась в черты, похожие на лицо.

NASA сделало уже кучу снимков с лучшим разрешением того же места – в 1998 и 2001.

И что же там? Обычный марсианский курган.



Лицо на Марсе – это еще цветочки, ягодки уже на "Звезде Смерти" / Коллаж 24 канала

Япет – "Звезда Смерти"

Интересная история о Япете – спутнике Сатурна. Дело в том, что он внешне чем-то похож на печально известную "Звезду Смерти" из франшизы "Звездные войны" (кто не в курсе, это такой корабль-пушка, уничтожающий планеты мощным лазером).

И вот надо было Daily Mail писать в мае 2016, что Япет – искусственный объект, созданный инопланетянами?

В доказательство показали фото NASA (хотя это так странно, потому что оно же "врет" ) 2004 года, где у Япета видна линия вокруг экватора, которая напоминает траншею вокруг "Звезды Смерти".

И кого интересует, что просто горный хребет, а Япет – это лишь старые камни, скрепленные льдом.