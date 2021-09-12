Видел фото с Марса, где на его поверхности как бы лицо? А слышал о таинственном спутнике Сатурна Япете? Рассказываем!
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Лицо на Марсе
Этот миф такой упрямый, что искоренить его не могут никакие научные аргументы. В 1976 году космический корабль NASA Viking 1 сфотографировал поверхность планеты Марс, и на фото увидели человеческое лицо.
- Какие выводы сделали из этого? Нет, не о том, что глаза могут ошибаться, или что это оптическая иллюзия.
- Многие люди сразу начали утверждать, что это прямое доказательство существования жизни на Красной планете – хотя бы и в далеком прошлом.
Нит. То "лицо" – просто куча камней, которые отбрасывают тени.
- Ну, так совпали обстоятельства, что игра света и теней в том конкретном фото сложилась в черты, похожие на лицо.
- NASA сделало уже кучу снимков с лучшим разрешением того же места – в 1998 и 2001.
И что же там? Обычный марсианский курган.
Лицо на Марсе – это еще цветочки, ягодки уже на "Звезде Смерти" / Коллаж 24 канала
Япет – "Звезда Смерти"
Интересная история о Япете – спутнике Сатурна. Дело в том, что он внешне чем-то похож на печально известную "Звезду Смерти" из франшизы "Звездные войны" (кто не в курсе, это такой корабль-пушка, уничтожающий планеты мощным лазером).
- И вот надо было Daily Mail писать в мае 2016, что Япет – искусственный объект, созданный инопланетянами?
- В доказательство показали фото NASA (хотя это так странно, потому что оно же "врет") 2004 года, где у Япета видна линия вокруг экватора, которая напоминает траншею вокруг "Звезды Смерти".
И кого интересует, что просто горный хребет, а Япет – это лишь старые камни, скрепленные льдом.