Все мы стараемся находить золотую середину, которая позволит не только добиться успеха на работе, но и в личной жизни. Но все это очень легко в теории. Что же касается практики, то соблюдать баланс не так уж и просто. К твоему вниманию 3 типичные ошибки, которые касаются каждого человека.

Лучше всего, конечно же, учиться на чужих ошибках. Но иногда нужно делать это и на своих. Поэтому айда исправлять 3 ошибки, которые мешают достичь баланса между работой и личной жизнью.

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1. Автомобилем домой из офиса

Дом – автомобиль – офис – автомобиль – дом. Узнаешь себя? Большинство из нас проводит много времени в закрытых помещениях. Поэтому у тебя стирается грань между личной жизнью и работой. В этом случае мы рекомендуем ходить на работу пешком. Совсем не обязательно преодолевать всю дистанцию. Можешь выйти за несколько кварталов от офиса. Это позволит сделать четкую границу между офисом и домом.



Старайся не каждый день ездить на работу на авто или такси / Фото Unsplash

2. Отказываешься от витамина D

Витамин D укрепляет иммунную систему. Поэтому нужно есть продукты, которые содержат его. Например, можешь добавить в свой рацион рыбу и сыр. Не стоит забывать также солнечном свете. Поэтому в хорошую погоду не сиди дома. Выберись хотя бы на час на прогулку. Отличное самочувствие позволит тебе избегать стрессов, что позволит получать удовольствие от своей жизни.

3. Пересаживаешься из офисного кресла на диван

Хуже всего, что ты можешь сделать, – пересесть из офисного кресла на диван. Это, конечно же, не буквально звучит. Хотя, если ты работаешь из дома, то очень даже буквально. Отсутствие физической активности мешает возможности поставить четкую грань между работой и личной жизнью. И необязательно ходить в тренажерный зал. Достаточно делать упражнения в течение 10 минут утром и вечером. Они позволят снять напряжение в мышцах, а также лучше себя чувствовать. А еще у тебя будет возможность разрушить привычную сидячую рутину.



Отсутствие физической активности негативно повлияет на тебя / Фото Unsplash

Запомни раз и навсегда, что тебе нужно достаточно времени уделять отдыху. Если ты не будешь этого делать, то очень быстро будешь чувствовать себя истощенным, а твоя производительность как на работе, так и в жизни упадет до нуля. Ты же не хочешь этого, правда?