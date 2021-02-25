Существует множество мифов о сне, и мы на этот раз попробуем разрушить большинство из них. К твоему вниманию 10 привычек перед сном, которые практикуют все успешные мужчины. Поэтому, если ты хочешь не только хорошо отдохнуть ночью, но и не чувствовать себя разбитым на следующее утро, – прислушайся к ним!

Наша жизнь пропитана стрессами и переживаниями. Поэтому твоя задача – не усложнять себе жизнь своими же руками. Men 24 рассказывает тебе, что делают успешные мужчины перед сном. Айда вырабатывать полезные привычки!

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1. Вставай и ложись спать в одно и то же время. Неустанно напоминаем, что распорядок дня чрезвычайно важен для тебя. Если ты привыкнешь вставать и ложиться в одно и то же время, ты будешь лучше отдыхать, а также чувствовать себя отлично с самого утра. Это правило следует соблюдать как в будни, так и в выходные и во время отпуска.



Просыпаться и ложиться желательно в одно и то же время / Фото Unsplash

2. Не пей кофе после 14:00. Еда и напитки влияют на наш отдых. Поэтому эксперты не рекомендуют злоупотреблять кофеином. Если пить слишком много кофе в течение дня или отдавать предпочтение этому напитку для посиделок после работы, есть вероятность, что у тебя могут возникнуть проблемы со сном. Вечером, к слову, лучше отдавать предпочтение травяным чаям. Они не только успокаивают, но и расслабляют. Все, что нужно тебе

3. Ужинай за 2 – 3 часа до сна. Конечно, наш график и ритм жизни не всегда позволяют придерживаться этого правила. Но все же стоит пытаться это делать. Если ты будешь перегружать организм едой перед сном, то и спать ты будешь плохо. Эксперты рекомендуют отказаться вечером от мяса, а также избегать чрезмерного количества специй и острых приправ.

4. Никаких гаджетов за час до сна. Еще одна рекомендация экспертов: создай режим перед сном так, чтобы хотя бы за час до сна не иметь дел ни с телевизором, ни со смартфоном. Причина кроется в синем свете, который не очень положительно влияет на твой здоровый сон.



Оставь смартфон в соседней комнате / Фото Unsplash

5. Подготовь все на следующий день. Организация чрезвычайно важна. Если ты хочешь отдохнуть лучше и спокойно, приготовь на следующий день все необходимое: от одежды, в которой ты пойдешь на работу, к продуктам, из которых приготовишь завтрак. Не стоит также забывать о списке дел, которые необходимо выполнить.

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6. Прими душ или ванну. С точки зрения гигиены отказываться от душа вечером не стоит. Ты смоешь грязь, а также лишний кожный жир, который выделился в течение дня. Но не стоит злоупотреблять слишком высокой температурой воды, чтобы не взбудоражить свою нервную систему. Ты же не хочешь, чтобы твоё тело думало, что вас ожидает активная и насыщенная ночь.

7. Включи расслабляющую музыку. Среди привычек перед сном, котор ы е практикуют успешные мужчины, есть и прослушивания расслабляющей музыки. Его можно сопровождать медитацией. Это позволит снять стресс, избавиться от суеты и настроиться на крепкий и здоровый сон.



Расслабляющая музыка перед сном позволит снять стресс / Фото Unsplash

8. Почитай немного. Эксперты рекомендуют вводить в ежедневную привычку чтение. Можешь сочетать его с прослушиванием расслабляющей музыки. Хорошая и качественная литература перед сном позволит улучшить отдых, расслабиться и чувствовать себя значительно лучше на следующий день. А еще ты очень скоро заметишь, что начал читать гораздо больше, чем обычно.

9. Никаких гаджетов в спальне. Спальня – место, где ты спишь. Поэтому в ней точно нет места гаджетам. Оставь смартфон, например, в соседней комнате. Это позволит избежать нежелательной тревожности, связанной с устройствами, которые всегда рядом с тобой. Более того у тебя не будет соблазна полистать ленту соцсетей перед сном. Мы же знаем, что ничем хорошим это не заканчивается.

10. Позаботься о спальне. В спальне должно быть темно и прохладно. Поэтому выключи свет, а перед засыпанием проветри комнату течение 5 – 10 минут. Если ты знаешь, что тебя могут разбудить родные, закрой дверь спальни, чтобы минимизировать шум.

Айда вырабатывать полезные привычки, которыми уже давно могут похвастаться успешные мужчины по всему миру. Ты не только станешь лучше чувствовать себя после сна, но и получишь гораздо больше энергии для новых свершений. Поэтому не исключено, что в следующий раз мы будем рассказывать именно о тебе!