Бармен из Днепра приготовил огромный Cosmopolitan: рецепт популярного коктейля

Если твой вечер обещает быть долгим и веселым, то зачем усложнять себе жизнь? Попробуй приготовить огромный коктейль Cosmopolitan, чтобы не только круто отдохнуть с друзьями, но и зарядиться положительными эмоциями на несколько дней вперед. К твоему вниманию рецепт огромного коктейля от бартендера Дмитрия из Днепра. Рассказываем, как приготовить его в домашних условиях!

Напоминаем, что такой Cosmopolitan однозначно не рассчитан на одного. Поэтому готовь его для большой и шумной компании, чтобы круто и весело провести время вместе. Лови рецепт приготовления коктейля на основе водки Nemiroff!

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"Честно, пока я делал шейк таким большим шейкером, я думал, что его открою и у меня будет вся комната в коктейле. Но все обошлось, и наш замечательный коктейль готов. Можно пробовать!", – отметил он.

Рецепт приготовления огромного Cosmopolitan:

Ингредиенты:

Водка Nemiroff Оригинал – 500 миллилитров

– 500 миллилитров Апельсиновый ликер Triple sec – 200 миллилитров

– 200 миллилитров Сок лайма – 200 миллилитров

– 200 миллилитров Морс клюквы – 300 миллилитров

Смотри на видео, как правильно приготовить гигантский Cosmopolitan:

Если ты отдаешь предпочтение традиционным порциям коктейля, то мы рассказывали, как приготовить Nemiroff Cosmo – твист на Cosmopolitan. Гарантируем, тебе понравится!

P.S. На этот раз соседи Дмитрия остались без коктейля!

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