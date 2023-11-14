И хотя это правда, что результаты физической активности лучше, если заниматься ежедневно или по крайней мере пять раз в неделю по пол часа, для многих людей это может быть слишком изнурительным сначала. А все из-за недостаточной физической подготовки.

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И это может помешать тем, кто только начинает заниматься спортом, продолжать это делать, а это не очень хорошо, поскольку у занятий спортом есть важные преимущества, которые мы все заслуживаем почувствовать на себе.

Кроме того, мы должны признать, что многие люди имеют так много работы или так много обязательств, например, заботу о семье, что даже мысли о получасах физических упражнений в день может казаться непосильной, хотя для других это естественно, есть и такие, кто имеет несколько минут в день для физических упражнений.

Как бы то ни было, у нас есть для тебя хорошая новость: бег на короткие дистанции также полезен здоровью.

1. Увеличение продолжительности жизни

По словам Джеймса Х. О'Кифа, доктора медицинских наук, директора по профилактической медицине в кардиологии в Институте сердца Святого Луки в Канзасе, было доказано, что даже бег на расстояние всего 3,2 километра в течение нескольких дней в неделю повышает качество жизни и увеличивает продолжительность жизни по сравнению с теми, кто вообще не делает никаких сердечно-сосудистых упражнений.



Достаточно уделять бегу хотя бы 10 минут в день / Фото freepik

2. Снижение риска заболеваний

По словам того же эксперта, проанализировав несколько исследований, которые сравнивали бегавших один – два часа в неделю в умеренном или неторопливом темпе, с теми, кто бегал более длинные дистанции с интенсивной скоростью, люди, которые бегали меньше времени в умеренном темпе, показали даже большее снижение риска смертельных заболеваний, чем те, кто проводил много времени, интенсивно бегая.

Это не значит, что интенсивные упражнения плохи. На самом деле они также имеют важные преимущества, например, в сжигании жира, но это доказательство того, что более короткий, менее интенсивный бег также оказывает положительное влияние на здоровье, особенно в долгосрочной перспективе.

Действительно, уже доказано, что простой бег в течение 10 минут в день в умеренном темпе уменьшает разные причины смерти от болезней у пациентов, принимавших участие в этих исследованиях.



Бег на короткие дистанции снижает риск заболеваний / Фото senivpetro

3. Улучшение психического здоровья

Физические упражнения, даже в течение короткого времени, также помогают психическому здоровью и чувству благосостояния. С одной стороны, это может быть связано с тем, что они заставляют людей чувствовать себя более последовательными и уверенными в действиях, которые они делают по уходу за собой, повышая самооценку, а также с тем, что физические упражнения, даже в течение коротких периодов времени, помогают высвободить такие вещества, как окситоцин и дофамин, которые вызывают чувство благосостояния, а также уменьшают воспаление в организме и регенерацию клеток.

Согласно исследованию, опубликованному в Архиве общей психиатрии, в группе взрослых, занимавшихся бегом пару часов в неделю, риск депрессии снизился на 25% по сравнению с теми, кто вообще не делал никаких физических упражнений. И даже те, кто занимался бегом менее двух часов в неделю, снизили свой шанс депрессии на 18%.

Согласно многочисленным исследованиям, бег имеет важные физические и психические преимущества. Например, бегающие люди имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто не занимается бегом, а также снижают риск рака и других недугов, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.

Более того, бег – это упражнение, которое можно выполнять практически в любом помещении, и теперь, когда ты знаешь, что даже короткие дистанции и короткие промежутки времени могут принести пользу для здоровья, самое время воспользоваться этой информацией и интегрировать бег в свой ежедневный распорядок дня.

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