24-летняя модель Белла Хадид порадовала своих поклонников соблазнительными роликами. Горячие видео, на которых самая красивая женщина планеты позирует в купальнике, она выложила на своем инстаграме. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Белла Хадид похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Она решила вместо фото выложить видео, чтобы можно было в динамике насладиться волшебной моделью. Айда вместе смотреть на самую красивую женщину на планете!

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Я только что проснулась. Опасность. Не оставляйте сонную девушку на пляже,

– в шутку написала она, намекая на загорелую грудь.

Поклонникам Беллы Хадид очень понравились ролики, которыми она поделилась в сети. Поэтому мы не удивлены, что они засыпали ее комплиментами, а также поставили множество лайков под постом:

"Боже, ты безупречна";

"Ты хоть нанесла солнцезащитный крем?";

"Ты очень красивая";

"У тебя потрясающая энергия";

"Ты очень милая";

"Ты – определение безупречности";

"Девушка, ты убиваешь меня своей красотой";

"Ты безумно горячая".

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