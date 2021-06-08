Своими результатами Брэндон Уильям традиционно поделился на ютьюб-канале. За считанные дни видео посмотрели почти 100 тысяч раз. И мы, в свою очередь, призываем тебя сделать то же самое. Вполне вероятно, художественная гимнастика – именно то, что необходимо тебе для построения идеального тела.

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Сначала Брэндон проводит силовой тест "нулевого дня" на: подтягивание (3 повторения), отжимание в стойке на руках (6 повторений), отжимание на ногах (4 повторения) и подъемы ног (2 повторения). Эти упражнения он повторяет в конце 30-дневного отрезка, чтобы оценить свой прогресс.

Затем, вооружившись программой упражнений с собственным весом, созданной младшим тренером по гимнастике Дэниелом, Уильям начинает свой месяц занятий.

Чтобы работать над своим толкающим движением, он выполняет отжимания в планче, отжимания в стойке на руках, отжимания с опорой на запястье и простые отжимания. Для тяги он практикует лазанье по канату, подъем ног и ряд других вариантов подтягиваний. Брэндон также работает над своими базовыми гимнастическими навыками. Например, стойкой на руках, вариациями стойки на руках в жиме, махами и упражнениями на гимнастическом коне.

Смотри, как Брэндон Уильям в течение 30 дней выполнял тренировки по художественной гимнастике:

Через 30 дней Уильям снова проходит тест на силу и узнает, насколько ощутим прирост. Несмотря на то, что он немного расслабился в отжимании в стойке на руках, он удвоил максимум из 6 повторений до 12! Он также улучшил свои показатели в каждом из других упражнений. И теперь может делать 17 отжиманий, 10 подтягиваний и 9 подъемов ног в хорошей форме, прежде чем достигнет отказа.

"Даже если я действительно не достиг каких-то результатов в своем теле, я все еще очень доволен силой и особенно гибкостью, которых я добился", – отмечает он.

Мы не предлагаем тебе тоже посвящать целый месяц художественной гимнастике. Зато ты можешь попробовать добавить некоторые упражнения к своим тренировкам. Это позволит не только работать над своим телом, но и разнообразить занятия. А это, как ты знаешь, положительно влияет на рост мышц и выносливости.